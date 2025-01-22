Північна Корея відправить до Росії підкріплення — Пентагон

За даними Пентагону, КНДР має намір відправити до Росії підкріплення. Фото: Нова газета

Протягом наступних двох місяців очікується прибуття підкріплення до воюючих на боці Росії північнокорейських військ. Про це американському виданню The New York Times розповіло джерело з-поміж високопоставлених співробітників Пентагону.

Співрозмовник NYT не розкрив подробиць. Головком ЗСУ Олександр Сирський у неділю сказав, що половина загального контингенту північнокорейських військ у Курській області була «або поранена, або знищена».

Український командир Андрій (газета не наводить його прізвища) розповів, що північнокорейці зазнають великих втрат під час своїх операцій, але відправляють у бій все нові підрозділи.

«Таке відчуття, що вони спеціально приїхали сюди вмирати, і вони самі це знають», — сказав інший український командир Олексій.

Газета докладно описує, як ведуть бої північнокорейські військові. По суті, військові з КНДР діють у Курській області як окрема бойова сила, кажуть співрозмовники NYT зі США та України.

«Це дві різні армії, які ніколи не тренувалися і не діяли разом», — сказала Селеста Волландер, яка до інавгурації Дональда Трампа була заступником міністра оборони США з питань міжнародної безпеки. В основному, за її словами, у Курській області воюють північнокорейські війська спеціального призначення, підготовлені для завдання точкових ударів, але Росія в основному використовувала їх як піхоту.

Військові з КНДР, на відміну від росіян, не відступають за великих втрат, а при захопленні території не намагаються її утримати, а залишають її підкріпленням з російських військ.

За тяжкого поранення вони, щоб не потрапити в полон, підривають гранату під собою, коли до них наближаються українські солдати. А під час атак дронів корейські військові відправляють одного солдата як приманку, щоб інші могли збити БПЛА, описує газета.

Разом із північнокорейськими солдатами до Росії, за даними української військової розвідки, приїхали не менше трьох генералів та близько 500 офіцерів. Генерали перебувають у російському командному штабі та визначають цілі, сказали NYT джерела у Пентагоні.

За словами одного із співрозмовників газети, північнокорейські командири управляють військами на полі бою, щоб ті не спілкувалися з російськими військовими, щоб уникнути непорозуміння.

Російським військовим важко вдається спільно діяти з північнокорейцями при виконанні бойових завдань, пише NYT. Як мінімум двічі помилки упізнання призводили до того, що російські та північнокорейські військові вступали у бій один з одним, розповіли джерела газети в США та українські солдати.

Зараз, за словами українського командира Андрія, у групах північнокорейців почали з'являтися російськомовні з рацією чи перекладачі, але такі групи не дуже ефективні.

Також російські військові дронами вбивають корейців, щоби ті не потрапили в полон, розповів український командир Олексій.

«Якщо росіяни бачать, що корейців беруть у полон, вони використовують безпілотники, щоб добити їх — вбиваючи і корейців, і наших солдатів», — сказав він, зазначивши, що кілька людей у його бригаді нещодавно загинули за такої атаки.

Раніше повідомлялося, що до Росії було відправлено близько 12 тисяч військових із КНДР. У Сеулі в січні оцінювали втрати КНДР у 300 осіб убитими та 2700 пораненими. Володимир Зеленський на початку січня казав, що втрати Північної Кореї вбитими та пораненими становлять 4 тисячі людей. У січні українські військові змогли взяти в полон двох північнокорейських солдатів.