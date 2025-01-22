Армія РФ рекордною кількістю дронів атакувала позиції ЗСУ в Луганській області – ОВА

Ситуація в Луганській області. Фото: карта DeepState

Російські окупанти постійно збільшують кількість безпілотників, які виконують завдання на ділянці фронту в Луганській області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, на початку зими 100 або трохи більше застосованих росіянами БПЛА за добу вважалися рекордним показником.



«Потім близько 150. За вчора противник направив по наших укріпленнях 219 безпілотних літальних апаратів», – розповів Лисогор.

Нагадаємо, що українська армія відбила у військ РФ позиції під містом Покровськ Донецької області.