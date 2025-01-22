Рекордна кількість обстрілів в Донецькій області: лише за добу росіяни скинули понад 30 авіабомб

Росіяни щодня атакують Донеччину. Фото: скриншот

Минулої доби, 21 січня, російські війська обстріляли Донецьку область по лінії зіткнення понад 3800 разів, це рекордне число. Однак у регіоні сповільнилася евакуація місцевого населення. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі національного телемарафону.



«Тільки за добу окупанти обстріляли Донецьку область 3829 разів, це вперше така кількість обстрілів. 33 керовані авіаційні бомби скинули на житлові квартали регіону. Люди виїжджають повільно. З 300 тисяч людей, які досі залишаються в області, близько 40 тисяч мешкають у населених пунктах неподалік фронту», — зазначив він.



Крім того, за словами Філашкіна, у регіоні 161 населений пункт знаходиться без газопостачання, водопостачання та світла. Енергетики за дві доби відновили світ у 61 населеному пункті.



Раніше ми писали, що російські окупанти 22 січня обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення.