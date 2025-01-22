Війська РФ завдали нових ударів по Костянтинівці: загинула одна людина, ще п'ять – поранені

Наслідки ударів по Костянтинівці. Фото: Донецька обласна прокуратура

22 січня російська армія повторила атаку на місто Костянтинівка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



Протягом 15 хвилин окупанти завдали по місту дев'ять авіаударів. Попередньо, росіяни використали авіабомби ФАБ-250 із модулем УМПК.



Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, гаражі, автомобілі, лінії електромережі та газопроводи.



Внаслідок обстрілу загинув 58-річний чоловік, ще п'ять жителів 52, 62, 64, 76 та 91 року отримали поранення. У них діагностували мінно-вибухові та закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку, поранення тулуба та кінцівок.

Нагадаємо, що внаслідок першої атаки на Костянтинівку постраждали дві людини. ЗС РФ обстріляли місто з артилерії.