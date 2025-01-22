В обласній адміністрації розповіли, скільки людей залишаються у Покровську та Торецьку

У Торецьку залишається 60 осіб, у Покровську — 7000. Російські війська щодня атакують населені пункти Донецької області. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі національного телемарафону.
«Йде дуже активна фаза бойових дій, ворог намагається захопити міста», — заявив він.
Філашкін уточнив, що у Покровську знаходяться на місцях органи влади, поліції, а також підрозділи ДСНС. Також працюють комунальні служби, у місті залишилося кілька соціальних працівників.
За словами начальника міської адміністрації, росіяни для атаки на місто використовують ствольну артилерію, керовані авіаційні бомби та FPV-дрони.
Раніше ми писали, що у місті Часів Яр Донецької області досить складна ситуація, при цьому у населеному пункті залишається понад 200 осіб.
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