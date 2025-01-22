ГУР знищило супутникове обладнання російської армії у Курській області: відео

17 січня бійці ГУР виявили позицію військ РФ із важливим супутниковим обладнанням поблизу селища Тьоткіно Курської області. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.
За допомогою FPV-дронів знищили пристрої для використання можливостей супутників «Ямал-401», «Ямал-402» и «Ямал-300K», які працюють у Ка-діапазоні частот.
По укриттях з особовим складом російського розрахунку також завдали вогневого ураження.
Нагадаємо, що українські морпіхи за два дні знищили три танки та чотири БМД росіян у Курській області.