ГУР знищило супутникове обладнання російської армії у Курській області: відео

Розташування супутникового обладнання росіян у Курській області. Фото: кадр із відео

17 січня бійці ГУР виявили позицію військ РФ із важливим супутниковим обладнанням поблизу селища Тьоткіно Курської області. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.



За допомогою FPV-дронів знищили пристрої для використання можливостей супутників «Ямал-401», «Ямал-402» и «Ямал-300K», які працюють у Ка-діапазоні частот.



По укриттях з особовим складом російського розрахунку також завдали вогневого ураження.

Нагадаємо, що українські морпіхи за два дні знищили три танки та чотири БМД росіян у Курській області.