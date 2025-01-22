Медіаексперт розповів, як блокування YouTube вплине на українців в окупації

Як відомо, в Російській Федерації і на тимчасово окупованих територіях заблоковано роботу відеоплатформи YouTube. Медіаексперт і консультант eQualitie Україна Олександр Глущенко розповів, чим загрожує це блокування для українців в окупації.
Російський уряд та спецслужби довго шукали спосіб як «закрутити гайки» для вільного доступу до інтернету. У результаті пішли шляхом поетапних обмежень:
Результат: YouTube у РФ не завжди «офіційно заборонений», але настільки «пригальмований», що перегляд відео стає майже неможливим. Ті, хто намагається заходити через VPN, стикаються з додатковими бар’єрами.
Базовий механізм блокування виглядає так: у провайдера стоїть спеціальний комплекс, через який проходить весь інтернет-трафік користувачів. Цей комплекс:
Білорусь, за словами експерта, йде ще простішим шляхом, адже там монополія на зовнішні канали належить фактично двом компаніям, пов’язаним із державною владою. «Підключилися до ‘воріт’ — і вже контролюєте весь інтернет у країні», — коментує він.
Блокування YouTube, Telegram чи TikTok там теж «тестують» точково, і якщо Росія реалізує модель поступових обмежень на маси провайдерів, то в Білорусі зусиль потрібно менше через єдиний головний канал, контрольований державою.
Користувачам залишається або шукати якісь екзотичні VPN, які ще не встигли потрапити під блок, або, за словами експерта, «просто мати на увазі, що будь-якої миті твоє з’єднання може перестати працювати».
Цензурування інтернету є давньою практикою авторитарних режимів, які обмежують своїм громадянам доступ до всіх можливостей глобальної мережі ще на етапі створення інтернету. Доволі показовим прикладом є Китай з його великим Firewall – практика блокування доступу до західних інформаційних ресурсів, як-то Google, західні медіа і тд.
Пошуки рішень протидії цензурі ведуться давно, водночас, не слід забувати, що й цензори постійно вдосконалюють технічні методи блокування. Надійним рішенням для обходу цензури вважається браузер TOR. Водночас, необхідно докласти зусиль аби встановити його та почати користуватися. Ще одним рішенням є використання софту Psiphon, який позиціонує себе більше як VPN й дозволяє отримати доступ до цензурованого контенту на територіях репресивних режимів.
Одним з найбільш сучасних методів обходу цензури є мобільний браузер Ceno для операційної системи Android від канадської організації eQualitie. Скорочено від від censorship.no!, Ceno позиціонує себе як перший у світі мобільний браузер на піринговому протоколі, що р дозволяє обійти всі можливі сучасні методи інтернет-цензури.
Розглянемо особливості роботи Ceno:
Аби Ceno був максимально ефективним, мешканці контрольованих українським урядом територіях – від Львова до Харкова здатні допомогти мешканцям ТОТ отримати доступ до якомога різноманітного контенту українських сайтів – для цього варто заходити на різноманітні сайти й переглядати новини через Ceno. Таким чином користувачі наповнюють кеш новим контентом, яким зможуть скористатися мешканці ТОТ (адже фрагменти сайтів «розлітаються» усій спільноті Ceno).
На жаль, «універсальної таблетки» в умовах тотального контролю не існує. Потрібно бути обережними з будь-якими комунікаціями та пам’ятати про спостереження «товариша майора». Та водночас Ceno пропонує перевагу: воно дає змогу завантажувати контент без очевидного виходу у «зовнішній інтернет» – тобто оператор може навіть не помітити звичайних ознак VPN-з’єднання.
FAQ: Як встановити Ceno?
Раніше ми писали, що на тимчасово захоплених територіях Донеччини та Луганщини спостерігаються обмеження доступу до YouTube та VPN-сервісів.
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