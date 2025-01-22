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Медіаексперт розповів, як блокування YouTube вплине на українців в окупації

22 січня 2025, 16:56

Медіаексперт розповів, як блокування YouTube вплине на українців в окупації

Медіаексперт розповів, як блокування YouTube вплине на українців в окупації

Як відомо, в Російській Федерації і на тимчасово окупованих територіях заблоковано роботу відеоплатформи YouTube. Медіаексперт і консультант eQualitie Україна Олександр Глущенко розповів, чим загрожує це блокування для українців в окупації.

Російський уряд та спецслужби  довго шукали спосіб як «закрутити гайки» для вільного доступу до інтернету. У результаті пішли шляхом поетапних обмежень:

  1. Юридичний тиск. Російська сторона подала низку позовів проти корпорації Google, виставляючи захмарні штрафи, які фактично неможливо оплатити.
  2. Технологічна інфраструктура для фільтрації. Усі провайдери з 2022 року зобов’язані встановлювати апаратно-програмні комплекси (ТПК «Ревістра», СОРМ тощо), що повністю контролюються Роскомнаглядом. Саме завдяки їм російська влада може «уповільнювати» або блокувати небажані сервіси та трафік.
  3. Інвестиції у власні платформи. Щоб уникнути «інформаційного вакууму», Росія розвиває аналоги YouTube (Rutube, VK Відео) і створює власні онлайн-кінотеатри.

Результат: YouTube у РФ не завжди «офіційно заборонений», але настільки «пригальмований», що перегляд відео стає майже неможливим. Ті, хто намагається заходити через VPN, стикаються з додатковими бар’єрами.

Технічна сторона блокувань

Базовий механізм блокування виглядає так: у провайдера стоїть спеціальний комплекс, через який проходить весь інтернет-трафік користувачів. Цей комплекс:

  • моніторить та записує запити;
  • звіряє їх із «чорними списками» Роскомнагляду;
  • виявляє та блокує типові VPN-протоколи.

Перспектива «повзучих» заборон у Білорусі

Білорусь, за словами експерта, йде ще простішим шляхом, адже там монополія на зовнішні канали належить фактично двом компаніям, пов’язаним із державною владою. «Підключилися до ‘воріт’ — і вже контролюєте весь інтернет у країні», — коментує він.
Блокування YouTube, Telegram чи TikTok там теж «тестують» точково, і якщо Росія реалізує модель поступових обмежень на маси провайдерів, то в Білорусі зусиль потрібно менше через єдиний головний канал, контрольований державою.

Окуповані території: полігон для цензури

Користувачам залишається або шукати якісь екзотичні VPN, які ще не встигли потрапити під блок, або, за словами експерта, «просто мати на увазі, що будь-якої миті твоє з’єднання може перестати працювати».

Чи є альтернативи звичним VPN?

Цензурування інтернету є давньою практикою авторитарних режимів, які обмежують своїм громадянам доступ до всіх можливостей глобальної мережі ще на етапі створення інтернету. Доволі показовим прикладом є Китай з його великим Firewall  – практика блокування доступу до західних інформаційних ресурсів, як-то Google, західні медіа і тд.

Пошуки рішень протидії цензурі ведуться давно, водночас, не слід забувати, що й цензори постійно вдосконалюють технічні методи блокування. Надійним рішенням для обходу цензури вважається браузер TOR. Водночас, необхідно докласти зусиль аби встановити його та почати користуватися. Ще одним рішенням є використання софту Psiphon, який позиціонує себе більше як VPN й дозволяє отримати доступ до цензурованого контенту на територіях репресивних режимів.

Одним з найбільш сучасних методів обходу цензури є мобільний браузер Ceno для операційної системи Android від канадської організації eQualitie. Скорочено від  від censorship.no!, Ceno позиціонує себе як  перший у світі мобільний браузер на піринговому протоколі, що р дозволяє обійти всі можливі сучасні методи інтернет-цензури.

Розглянемо особливості роботи Ceno:

  • Не потрібна реєстрація чи логін: установивши додаток, користувач отримує доступ до вебресурсів, які йому «показують» або ж «доставляють» інші такі самі користувачі через технологію P2P.
  • Принцип торрент-протоколу: «Все поділено на чанки (дрібні фрагменти), тому немає одного цілісного файлу, який можна ‘заблокувати’, – пояснює Глущенко. – Кожен, хто подивився чи завантажив сайт, ділиться цим у мережі».
  • Актуальні новини для ТОТ: завдяки спеціальному кешу Ceno, українські медіа можуть постійно оновлювати свою стрічку новин, роблячи її видимою навіть там, де офіційні сайти цілком заблоковані.

Цифрова солідарність: «Ми всі в одному човні»

Аби  Ceno був максимально ефективним, мешканці контрольованих українським урядом територіях – від Львова до Харкова  здатні допомогти мешканцям ТОТ отримати доступ до якомога різноманітного контенту українських сайтів – для цього варто заходити на різноманітні сайти й переглядати новини через Ceno. Таким чином користувачі наповнюють кеш новим контентом, яким зможуть скористатися мешканці ТОТ (адже фрагменти сайтів «розлітаються» усій спільноті Ceno).

Без гарантій безпеки, але з мінімізацією ризиків

На жаль, «універсальної таблетки» в умовах тотального контролю не існує. Потрібно бути обережними з будь-якими комунікаціями та пам’ятати про спостереження «товариша майора». Та водночас Ceno пропонує перевагу: воно дає змогу завантажувати контент без очевидного виходу у «зовнішній інтернет» – тобто оператор може навіть не помітити звичайних ознак VPN-з’єднання.

Підсумок: що робити на ТОТ і чому Ceno ліпше за VPN?

  1. Зберігати пильність. Усвідомлювати, що російська інфраструктура блокувань стежить за трафіком і жорстко обмежує будь-який підозрілий протокол.
  2. Спробувати альтернативи VPN. Класичні VPN-cервіси один за одним потрапляють під приціл цензорів. Ceno працює інакше, використовуючи піринговий протокол, тож заблокувати його неможливо.
  3. Підтримувати ‘цифрову солідарність’. У вільній Україні теж варто встановлювати й користуватися Ceno, щоб наповнювати кеш новин, потрібних людям на ТОТ.
  4. Безкоштовність та відсутність реєстрації. Це полегшує використання браузера. Менше кроків для користувача – менше шансів потрапити під підозру.

FAQ: Як встановити Ceno?

  • Android: через Google Play (поки доступний) або офіційний сайт no.
  • APK-файл: за можливості отримати напряму від довірених осіб чи ресурсів, як-то GitHub.
    Додатково про ризики й вирішення:
  • Якщо є загроза фізичного доступу до пристроїв із боку військових, змініть іконку Ceno в налаштуваннях і за потреби швидко видаляйте активність за допомогою функції «Очистити».
  • Щоб уникнути можливого відстеження IP-адрес через їхню реєстрацію в мережі BitTorrent, використовуйте Персональний (приватний) режим у браузері Ceno.

Раніше ми писали, що на тимчасово захоплених територіях Донеччини та Луганщини спостерігаються обмеження доступу до YouTube та VPN-сервісів.

Переможемо цензуру разом!

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