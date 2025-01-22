«Чи не перша ситуація за всю війну»: у ЗСУ розповіли, як армія РФ намагається оточити Покровськ

Ситуація поблизу Покровська. Фото: карта DeepState

Російські загарбники з півдня та південного заходу намагаються охопити місто Покровськ Донецької області. Про це в ефірі «Суспільне. Студія» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, війська РФ роблять такі спроби, щоб далі прориватися на північ.



«Це завдання для них, мабуть, зараз надскладне. Хоча б тому, що вони не пішли як завжди в міські бої, а намагаються охоплювати місто, намагаються якось економити людей», – сказав Трегубов.



Спікер ОСУВ «Хортиця» стверджує, що біля міст Покровськ та Мирноград територія укріплена.



«Росіяни не намагаються «ломитися» вперед. Вони вийшли на південні околиці, але не увійшли у місто і йдуть в обхід. У саме міста йти не намагаються, бо розуміють, що це для них важко. Це чи не перша ситуація за всю війну, коли росіяни почали діяти так, ніби їхній ресурс дійсно обмежений, ніби є ліміт», – заявив він.

Нагадаємо, що ЗСУ відкинули російську армію на Покровському напрямку.