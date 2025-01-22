«ДНР» заявила про обстріл Горлівки та поранених місцевих жителів

Окупована Горлівка протягом 22 січня зазнає обстрілів, заявляють в угрупуванні «ДНР». Стверджується, що обстрілів дістали кілька житлових масивів.

Окупаційна адміністрація заявила про наслідки обстрілів селища станції Микитівка, житлових масивів «Сонячний» та «Комсомолець».

Також заявлено про чотирьох поранених. Крім цього, у вівторок, 21 січня, у селищі станції Микитівка загинула місцева мешканка.

Минулої доби, 21 січня, російські війська обстріляли Донецьку область по лінії зіткнення понад 3800 разів, це рекордне число. Однак у регіоні сповільнилася евакуація місцевого населення.