Миротворчі війська для України не можуть бути без участі США — Зеленський

До складу будь-яких миротворчих сил, які можуть бути розгорнуті в Україні, мають входити американські війська, вважає президент України Володимир Зеленський. Про це він заявив в інтерв'ю газеті Bloomberg News.



Президент зазначив, що у європейських союзників недостатньо солдатів, щоб стати реальним стримуючим фактором для російських військ та путінської агресії, а будь-яке інше рішення ризикує викликати розкол у НАТО.



Раніше Зеленський відкинув ідею, що військової підтримки європейських союзників буде достатньо.



«Цього не може бути без Сполучених Штатів… Навіть якщо деякі європейські друзі гадають, що це можливо, ні, цього не може бути. Ніхто не ризикуватиме без Сполучених Штатів», — сказав глава держави.



Раніше Володимир Зеленський заявив, що після укладання угоди про припинення вогню, для запобігання новому нападу Росії Україні потрібно не менше 200 тисяч європейських миротворців.



У грудні 2024 року депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер виступив за запровадження німецьких миротворчих військ в Україну.



Минулого тижня французьке видання Le Monde повідомило, що європейські країни знову почали обговорювати можливе відправлення в Україну військ або бійців приватних військових компаній. Це пов'язано з можливою відмовою США від підтримки Києва після інавгурації Дональда Трампа.