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Трамп закликав Путіна піти на мирну угоду інакше санкції проти РФ посиляться

22 січня 2025, 18:30

Трамп закликав Путіна піти на мирну угоду інакше санкції проти РФ посиляться

Дональд Трамп. Фото: Carolyn Kaster, AP Дональд Трамп. Фото: Carolyn Kaster, AP

Президент США Дональд пригрозив РФ санкціями та митами на весь російський експорт до США у разі відмови від мирної угоди з Україною.

«Якщо ми не укладемо угоду, причому незабаром, у мене не залишиться іншого вибору, окрім як запровадити високі податки, тарифи та санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам-учасницям. Покінчімо з цією війною, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом!», — написав Трамп у Truth Social.

За словами президента США, «ми можемо зробити це легким чи важким шляхом — і легкий шлях завжди кращий». Він підкреслив, що настав час «укласти угоду» і «більше не повинно бути втрачено жодне життя».

Окремо Трамп заявив, що не хоче зашкодити Росії.

«Я люблю російський народ, і я завжди мав дуже добрі стосунки з президентом Путіним — і це попри заяви радикальних лівих», — написав президент.

Крім того, він зазначив, що «ми ніколи не маємо забувати, що Росія допомогла нам виграти Другу світову війну, втративши при цьому майже 60 мільйонів життів».

«З огляду на все це я збираюся надати Росії, чия економіка зазнає краху, і президенту Путіну дуже велику послугу. Домовитеся зараз і припиніть цю безглузду війну! Вона стане тільки гіршою», — заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп дав спеціальному представнику з питань України та Росії генерал-лейтенанту у відставці Кіту Келлогу доручення закінчити війну протягом ста днів.

З приходом до Білого дому Дональда Трампа відкрилося «невелике вікно можливостей» для відносин Росії та США. Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, виступаючи в Інституті США та Канади Російської Академії наук.

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