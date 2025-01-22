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Перед прямими переговорами з Путіним Зеленський розраховує на гарантії безпеки від США та Європи

22 січня 2025, 19:06

Перед прямими переговорами з Путіним Зеленський розраховує на гарантії безпеки від США та Європи

Київ хоче заручитися гарантіями безпеки від Вашингтона, перш ніж вступати у прямий контакт із Москвою. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю газеті Bloomberg News.

Ключовим моментом будь-якої угоди для України стануть надійні гарантії безпеки з боку США та Європи, вважає Зеленський.

«Питання лише у тому, які гарантії безпеки, і, чесно кажучи, я хочу мати розуміння до переговорів. Якщо він (Трамп, — ред.) зможе гарантувати надійну та незворотну безпеку для України, ми рухатимемося цим дипломатичним шляхом», — сказав Зеленський.

Глава офісу президента Андрій Єрмак своєю чергою заявив, що сподівається на швидку зустріч президентів України та США. Він наголосив на необхідності тісної співпраці між Європою та США, додавши, що «без одного з цих елементів підтримка буде слабкою».

Єрмак також згадав про обговорення питання НАТО, акцентуючи, що «північнокорейські солдати вже зовсім поряд із кордоном НАТО».

«Це дуже важливий сигнал, і це стосується безпеки не лише України, а й безпеки всієї Європи і, зрештою, всього світу», — наголосив він.

Раніше президент США Дональд пригрозив РФ санкціями та митами на весь російський експорт до США у разі відмови від мирної угоди з Україною.

До складу будь-яких миротворчих сил, які можуть бути розгорнуті в Україні, мають входити американські війська, вважає президент України Володимир Зеленський.

Найближчим часом США можуть запропонувати Україні декларації щодо дати припинення вогню, на якому кордоні він діятиме, та гарантій безпеки, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

В адміністрації США Дональда Трампа обговорюють сценарії завершення війни в Україні, повідомило джерело газета The Wall Street Journal. Зазначається, що один із планів передбачає створення демілітаризованої зони на лінії зіткнення та згоду України на відмову від вступу до НАТО протягом найближчих 20 років. За даними видання, Трамп поки що не схвалив конкретного плану завершення війни в Україні.

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