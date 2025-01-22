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Відновлення «Святих гір», підземні школи та компенсація майна: про що пише «Вікно Відновлення»

22 січня 2025, 20:00

Відновлення «Святих гір», підземні школи та компенсація майна: про що пише «Вікно Відновлення»

Відновлення «Святих гір», підземні школи та компенсація майна: про що пише «Вікно Відновлення»

22 січня 2025 року виповнюється рік від початку роботи медіа-мережі «Вікно Відновлення». Це об'єднання ЗМІ, не медійних організацій та аналітичних центрів, які розповідають про відновлення постраждалих регіонів України. «Новини Донбасу» вітають колег та партнерів із річницею.

Протягом року «Новини Донбасу» випускали матеріали як учасники мережі «Вікно Відновлення», висвітлюючи ситуацію з відновленням у регіонах України.

Наші журналісти писали про проєкт будівництва підземних шкіл у Запоріжжі. Розповідали про важливість таких шкіл для учнів у сучасних реаліях. Там деякі діти вперше побачили однокласників наживо.

Разом із лісниками Національного парку «Святі гори» наш журналіст висаджував дерева після найстрашніших пожеж, які практично знищили парк. Ми також розбиралися скільки займе відновлення.

Ми розслідували, як Росія бреше про відновлення на захоплених територіях і як зараз живуть люди в окупованих Авдіївці та Маріуполі. І для кого насправді будують житло у захоплених українських містах.

Дослідили, як відбуватиметься відновлення Маріуполя після деокупації. З якими складнощами може зіткнутися місто в майбутньому і скільки часу може тривати процес. І якою буде мета такого відновлення: знову місто металургів чи курорт?

Розбиралися, що робити українцям у ситуації, коли документи на житло залишилися на окупованій території чи загублені внаслідок бойових дій.

Загалом «Вікно Відновлення» за рік виросло від семи організацій-співзасновників до 120 партнерів, які об'єднані темою відновлення України. Спільною роботою з партнерами медіамережа опублікувала 842 матеріали щодо відновлення протягом 2024 року. Ці репортажі, історії, аналітика, розслідування та експлейнери прочитали 24 млн людей у соцмережах, на сайтах та інших платформах.

Приєднатися до медіамережі та разом працювати над прозорістю відновлення України можна, заповнивши форму на сайті «Вікна Відновлення». З питань співробітництва та ідей пишіть на електронну скриньку [email protected].

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