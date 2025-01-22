Колишнього командувача військ під Харковом Галушкіна затримали вдруге

Співробітники Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України знову затримали екскомандира оперативно-тактичної групи військ «Харків» Юрія Галушкіна.



«Співробітники ДБР у взаємодії із СБУ виявили нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині та затримали екскомандувача ОТГ "Харків"», — йдеться у повідомленні відомства.



Слідчі встановили, що екскомандувач ОТГ «Харків» не вірно оцінив потенціал противника та ситуацію, через що військовослужбовці 125 обр ТрО самовільно залишили поле бою.



«Командир проігнорував наявні розвіддані, оцінив наступ росіян на даній ділянці "як малоймовірний" і віддавав накази підлеглим, які не відповідали реальній ситуації, що призвело до трагічних подій на лінії фронту», — повідомляють у ГБР.



Розслідування проводиться у справі про недбалість командирів при обороні частини території Липецької сільської територіальної громади Харківського району.



Галушкіну буде оголошено про підозру за ч. 5 ст. 27, ст. 429 КК України.



Раніше повідомлялося, що за бригадного генерала, екскомандира оперативно-тактичної групи військ «Харків» Юрія Галушкіна, підозрюваного в недбалості, внесли заставу в 5 млн грн, ім'я заставника не називалося.



20 січня Державне бюро розслідувань повідомило про затримання двох генералів та полковника, нібито через недбалість яких російські війська змогли захопити частину Харківської області у 2024 році. Пізніше з'явилася інформація, що, крім Галушкіна, затримано екскомандира 155-ї механізованої бригади «Ганна Київська» Дмитра Рюмшина та екскомандира 125-ї львівської бригади Тероборони, ексзаступника командира 125-ї бригади Артура Горбенка.

Російські загарбники окупували населений пункт Лозова Ізюмського району Харківської області і просунулися до Нової Кругляківки, заявили в DeepState на початку січня.



Лозова — село у Борівській селищній громаді Ізюмського району Харківської області. Населення за переписом 2001 року становило 131 особу. До 2020 року орган місцевого самоврядування — Богуславська сільська рада.