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Головне за день: Росамія атакувала Костянтинівку. Трамп пригрозив Путіну санкціями

22 січня 2025, 23:00

Головне за день: Росамія атакувала Костянтинівку. Трамп пригрозив Путіну санкціями

Політика

 Українська сторона хоче заручитися гарантіями безпеки від Вашингтона, перш ніж вступати у прямий контакт із Москвою. Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю газеті Bloomberg News.

Президент США Дональд Трамп пригрозив РФ санкціями та митами на весь російський експорт до США у разі відмови від мирної угоди з Україною.

Суспільство

 Поряд із містом Курахове, яке вже захоплено, хоч і факт окупації офіційний Київ не підтвердив, а також Покровському, куди Росія стягує додаткові сили, у фронтові зведення увірвався Часів Яр. Незважаючи на те, що активні бої за місто тривають із травня 2024 року, останнім часом там було відносне затишшя. Після Нового року Росія поновила штурми. Часів Яр блокує просування путінської армії до таких міст, як Костянтинівка, Дружківка та Краматорськ. Яка ймовірність захоплення Часів Яру і в якій ситуації там зараз ЗСУ читайте у статті «Новин Донбасу».

Російський суд відмовив в умовно-достроковому звільненні бойовика, колишнього офіцера ФСБ РФ Ігоря Гіркіна-Стрєлкова. Як повідомила його дружина Мирослава Регінська, адміністрація колонії надіслала на судове засідання характеристику засудженого за екстремізм. Згідно з цією оцінкою, Гіркін не виправився і «не покаявся у скоєному».

У Торецьку залишається жити 60 осіб, у Покровську – 7000. Російські війська щодня атакують населені пункти Донецької області. У Часів Яру все ще мешкають 220 людей, евакуація сповільнилася.

Мешканці тимчасово окупованого селища Тошківка Луганської області живуть без газопостачання, води та електрики. При цьому у населеному пункті продовжують жити діти, повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Військова з «ДНР» звинуватила 19-річного російського провідника у зґвалтуванні у купе поїзда «Анапа-Москва».

Бойові дії

 Окупанти завдали по Костянтинівці дев'ять авіаударів, одна людина загинула, ще п'ятеро поранено, пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, гаражі, автомобілі, лінії електромережі та газопроводи. Вночі російські дрони атакували Миколаїв: пошкоджено будинки, поранено двох людей.

В окупованій Горлівці під обстріл потрапили кілька житлових масивів, поранено чотирьох людей.

Бомба ФАБ-500 «нештатно зійшла» з російського літака на околицю окупованої Макіївки на Донеччині. Авіабомба впала за півтора кілометра від найближчих будинків у селищі міського типу Нижня Кринка. Обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Спікер оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов повідомив , що зараз відсутня загроза оточення населеного пункту Велика Новосілка Донецької області.

Протягом наступних двох місяців очікується прибуття підкріплення у воюючі на боці Росії північнокорейські війська. Про це американському виданню The New York Times розповіло джерело з-поміж високопоставлених співробітників Пентагону.

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