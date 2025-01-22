Як поліцейські допомогли жителю Лимана, який підірвався на міні у лісі

Поліцейські надали допомогу тяжко пораненому чоловікові у Лимані Донецької області. Він підірвався на піхотній міні.



На російський снаряд місцевий мешканець натрапив у лісосмузі у селі Яцківка, коли вигулював собаку. Внаслідок вибуху 54-річний чоловік отримав травматичну ампутацію стопи.



Поліцейські, прибувши на місце виклику, зупинили кровотечу потерпілому та доправили його до лікарні.



«За останні два роки в Яцьківці зафіксовано три випадки травмування місцевих жителів унаслідок підриву на ворожих боєприпасах», — зазначили в поліції.