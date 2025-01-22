Окупанти показали новий пристрій для збиття українських дронів на фронті

Російські військові показали один із нових способів збиття українських безпілотників.



Окупанти, які воюють проти Сил оборони в районі Часового Яра на Донеччині, показали, як прикріплюють до своїх дронів довгі залізні спиці. Таким чином, дрон не знищується повністю. Він падає, а надалі його розбирають на запчастини, що стають елементами російських безпілотників.



Зокрема повітряний таран застосовують до дронів типу «Баба Яга», відомих також як Vampire — вони можуть нести як боєприпаси, так і інше корисне навантаження.