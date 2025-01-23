Вночі росіяни вдарили по Запоріжжю: є загиблий та десятки поранених

Одна людина загинула і десятки поранено внаслідок російського удару по Запоріжжю вночі 23 січня. Фото: ОВА

В результаті нічного удару по Запоріжжю, за попередніми даними, одна людина загинули і 25 поранено. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За інформацією у ЗМІ, перший вибух у Запоріжжі було чути приблизно о 04:02. Потім Федоров підтвердив атаку РФ.

«Ворог знову б'є по місту. Мінімум 4 вибухи прогриміло в Запоріжжі. Попередньо є постраждалі. Тривогу оголошено по всій області. Не нехтуйте правилами безпеки», — йшлося у повідомленні о 04:19.

За кілька хвилин глава Запорізької ОВА уточнив, що є попередня інформація про людей під завалами. У зв'язку з цим на місце події для допомоги почали прямувати екстрені служби.

Ще за невеликий проміжок часу Федоров поінформував, що серед постраждалих є працівники ДСНС.

«Серед постраждалих — чотири співробітники ДСНС. Вони доставлені в лікарню. Медики надають усю необхідну допомогу», — написав глава ОВА о 04:36

За словами Федорова, у Запоріжжі серед постраждалих через удар росіян є двомісячна дитина. Її доправили до лікарні.

Через обстріл РФ по Запоріжжі загинула одна людина — 47-річний чоловік. Крім того, як поінформували в ОВА, 25 людей поранено, включаючи двомісячне немовля.