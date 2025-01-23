Вночі росіяни вдарили по Запоріжжю: є загиблий та десятки поранених

В результаті нічного удару по Запоріжжю, за попередніми даними, одна людина загинули і 25 поранено. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За інформацією у ЗМІ, перший вибух у Запоріжжі було чути приблизно о 04:02. Потім Федоров підтвердив атаку РФ.
«Ворог знову б'є по місту. Мінімум 4 вибухи прогриміло в Запоріжжі. Попередньо є постраждалі. Тривогу оголошено по всій області. Не нехтуйте правилами безпеки», — йшлося у повідомленні о 04:19.
За кілька хвилин глава Запорізької ОВА уточнив, що є попередня інформація про людей під завалами. У зв'язку з цим на місце події для допомоги почали прямувати екстрені служби.
Ще за невеликий проміжок часу Федоров поінформував, що серед постраждалих є працівники ДСНС.
«Серед постраждалих — чотири співробітники ДСНС. Вони доставлені в лікарню. Медики надають усю необхідну допомогу», — написав глава ОВА о 04:36
За словами Федорова, у Запоріжжі серед постраждалих через удар росіян є двомісячна дитина. Її доправили до лікарні.
Через обстріл РФ по Запоріжжі загинула одна людина — 47-річний чоловік. Крім того, як поінформували в ОВА, 25 людей поранено, включаючи двомісячне немовля.
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