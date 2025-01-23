Понад 80 обстрілів та зруйновані позиції: у ЗСУ розповіли про бої за Велику Новосілку

Ситуація поблизу Великої Новосілки. Фото: карта DeepState

На Новопавлівському напрямку російська армія концентрує атакуючі зусилля поблизу селища Велика Новосілка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Минулої доби по позиціях українських захисників лише в районі цього селища окупанти здійснили понад 80 обстрілів з використанням артилерії, мінометів та БПЛА різних типів. Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі позиції ЗСУ були зруйновані. Сили оборони України вживають заходів щодо недопущення погіршення тактичного становища.

Нагадаємо, що 23 січня аналітики DeepState повідомили про просування ЗС РФ у самій Великій Новосілці.