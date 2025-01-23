Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Понад 80 обстрілів та зруйновані позиції: у ЗСУ розповіли про бої за Велику Новосілку

23 січня 2025, 09:37

Понад 80 обстрілів та зруйновані позиції: у ЗСУ розповіли про бої за Велику Новосілку

Ситуація поблизу Великої Новосілки. Фото: карта DeepState Ситуація поблизу Великої Новосілки. Фото: карта DeepState

На Новопавлівському напрямку російська армія концентрує атакуючі зусилля поблизу селища Велика Новосілка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

Минулої доби по позиціях українських захисників лише в районі цього селища окупанти здійснили понад 80 обстрілів з використанням артилерії, мінометів та БПЛА різних типів. Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі позиції ЗСУ були зруйновані. Сили оборони України вживають заходів щодо недопущення погіршення тактичного становища.

Нагадаємо, що 23 січня аналітики DeepState повідомили про просування ЗС РФ у самій Великій Новосілці.

ТЕГИ

Місця
Велика Новосілка
Організації
ЗСУ DeepState Армія РФ
Інше
Війна Ситуація на фронті обстріли Позиції Штурми
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
10:15
ЗСУ тримаються за останню шахту в Торецьку — Мучной
09:54
На окупованій Луганщині ввели нові російські тарифи: в ОВА розповіли, що відомо
23:00
Головне за день: Росамія атакувала Костянтинівку. Трамп пригрозив Путіну санкціями
16:56
Медіаексперт розповів, як блокування YouTube вплине на українців в окупації
16:30
«ДНР» заявила про обстріл Горлівки та поранених місцевих жителів
15:42
Військова з «ДНР» звинуватила провідника російського поїзда у зґвалтуванні
14:27
Напівтонну авіабомбу упустив російський літак біля окупованої Макіївки
12:51
Жителі захоплених міст Донеччини та Луганщини привітали з Днем Соборності — «Жовта стрічка»
10:32
Партизани влаштували диверсію біля військової частини армії РФ у Донецьку: знищений автомобіль окупантів
09:51
У захопленому селищі на Луганщині без води, газу та світла залишаються 100 людей
23:19
В Луганській області 80 тисяч людей залишилися без питної води: окупанти перенесли ремонт – ОВА
23:00
Головне за день: Окупанти штурмують Часів Яр. Фейк про бійців під Великою Новосілкою
22:13
У Маріуполі ФСБ затримала місцевого жителя: окупанти його називають «шпигуном ГУР»
17:40
Внаслідок обвалу будівлі в Маріуполі загинули двоє людей, інцидент стався на заводі «Азовмаш»
16:45
У захопленому Донецьку сталася смертельна ДТП
15:10
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
23:00
Головне за день: Коли зустрінуться Трамп та Путін? Новий вирок «суду ДНР»
09:52
Дев'ятеро людей постраждали під час обстрілу в центрі окупованої Горлівки
22:00
Головне за день: Бої за Велику Новосілку. У ряді міст Донеччини немає світла та води
23:00
Головне за день: Київ та Запоріжжя під обстрілами. Ситуація у Покровську
усі новини
11:53
Допоможи «Новинам Донбасу» стати кращими для тебе! Пройди опитування
11:39
Росія вночі ракетами та майже сотнею безпілотників атакувала Україну: сили ППО збили 57 дронів
11:37
З'явилося відео наслідків ранкового обстрілу Краматорська
11:33
Північнокорейська РСЗВ під виглядом вантажівки помічена в Курській області
11:21
Російська авіація скинула авіабомбу на Костянтинівку: поранений чоловік, його дружина загинула
11:10
За добу через російські обстріли на Донеччині зруйновано багато будинків — ОВА
10:56
FPV-дрони окупантів уже літають над Сергіївкою, звідти до стели «Донбас» 3 км
10:45
ЗСУ відбили у російських військ позиції під Торецьком – ISW
10:15
ЗСУ тримаються за останню шахту в Торецьку — Мучной
09:54
На окупованій Луганщині ввели нові російські тарифи: в ОВА розповіли, що відомо
09:40
Краматорськ вранці зазнав обстрілу росіян: є постраждалі
09:37
Понад 80 обстрілів та зруйновані позиції: у ЗСУ розповіли про бої за Велику Новосілку
09:20
Війська Росії за добу вбили одного та поранили вісім жителів Донецької області
09:08
Російська армія окупувала село під Покровськом – DeepState
08:55
Вночі росіяни вдарили по Запоріжжю: є загиблий та десятки поранених
23:08
Окупанти показали новий пристрій для збиття українських дронів на фронті
23:00
Головне за день: Росамія атакувала Костянтинівку. Трамп пригрозив Путіну санкціями
22:30
Як поліцейські допомогли жителю Лимана, який підірвався на міні у лісі
21:35
«Не кається і не виправився»: Гіркіна залишили в колонії
20:30
Колишнього командувача військ під Харковом Галушкіна затримали вдруге
усі новини
ВІДЕО
З'явилося відео наслідків ранкового обстрілу Краматорська З'явилося відео наслідків ранкового обстрілу Краматорська
23 січня, 11:37
РСЗВ з КНДР під виглядом вантажівки помічена в Курській області. Фото: телеграм Північнокорейська РСЗВ під виглядом вантажівки помічена в Курській області
23 січня, 11:33
Краматорськ сьогодні зранку потрапив під російський обстріл. Фото: МВА Краматорськ вранці зазнав обстрілу росіян: є постраждалі
23 січня, 09:40
Одна людина загинула і десятки поранено внаслідок російського удару по Запоріжжю вночі 23 січня. Фото: ОВА Вночі росіяни вдарили по Запоріжжю: є загиблий та десятки поранених
23 січня, 08:55
Знищена російська бронетехніка у Курській області. Фото: кадр із відео Українські морпіхи за два дні знищили три танки та чотири БМД росіян у Курській області: кадри з поля бою
22 січня, 16:13
Наступ військ КНДР у Курській області. Фото: кадр із відео Українські ССО та піхота понад вісім годин стримували наступ військ КНДР у Курській області
22 січня, 13:44

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір