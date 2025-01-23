На окупованій Луганщині ввели нові російські тарифи: в ОВА розповіли, що відомо

Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Фото: ЛОВА

З 1 січня ввели нові російські тарифи під час реєстрації прав власності на нерухомість в окупованій Луганській області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, порівняно з 2024 роком це мито загарбники підвищили вдвічі.



«Відтепер «державне мито» за реєстрацію права власності на нерухоме майно за договором купівлі-продажу або дарування замість 22 000 рублів для юридичних осіб становить 44 000», – розповів начальник ЛОВА.

Нагадаємо, що на Луганщині 80 000 людей залишилися без питної води, окупанти перенесли ремонт.