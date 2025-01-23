ЗСУ тримаються за останню шахту в Торецьку — Мучной

Російські військові зачистили північно-західні околиці міста Торецьк Донецької області. Про це повідомляє військовослужбовець ЗСУ із позивним «Мучной» у своєму телеграм-каналі.

Терикони шахти «Фомиха» та шахти № 12, за його словами, знаходяться під контролем російської армії.

«Залишається противнику атакувати територію шахти "Торецька" — і місто вже буде повністю під окупацією», — пише Мучний.

ЗС РФ просуваються у передмісті — у селищі Кримське, «залишилося 6 вулиць», додав він.

Раніше повідомлялося, що війська РФ окупували село Нововасильівка під Покровськом Донецької області.