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FPV-дрони окупантів уже літають над Сергіївкою, звідти до стели «Донбас» 3 км

23 січня 2025, 10:56

FPV-дрони окупантів уже літають над Сергіївкою, звідти до стели «Донбас» 3 км

FPV-дрони окупантів помічені в Сергіївці, до стели 3 км. Фото: кадр із відео FPV-дрони окупантів помічені в Сергіївці, до стели 3 км. Фото: кадр із відео

Російські війська перейшли залізничну колію між Котлиним і Удачним й просуваються далі, паралельно над Сергіївкою вже помічені FPV-дрони. Про це пише автор телеграм-каналу «Офіцер+».

Ділянка, на якій ЗС РФ перейшли залізничну колію між Котлиним і Удачним. Фото: мапа DeepState

Зазначається, що там здебільшого великі поля і посадки, які росіяни просто зачищають і швидко перебігають. Тому за короткий проміжок часу вони досягають значних успіхів.

Необхідно додати, що від Удачного до Сергіївки, куди вже долітають дрони окупантів, залишається всього 10 км.

«Реально, ФПВ-шки вже по Сергіївці літають, по населеному пункту. А з Сергіївки до блокпоста зі стелою Донбасу там по прямій 3 км десь», - йдеться в повідомленні.

На Покровському напрямку залишається найважча ділянка фронту, де відбувається найбільша кількість бойових зіткнень українських військових проти загарбників.

Лише за останню добу захисники зупинили на цій ділянці фронту 62 штурмові та наступальні дії агресора поблизу 16 населених пунктів, включаючи Котлине та Покровськ.

Покровський напрямок найгарячіша ділянка фронту на карті бойових дій. Фото: Генштаб ЗСУ

У Генштабі також заявили про активне застосування противником бомбардувальної та штурмової авіації по населених пунктах і позиціях наших військ.

Раніше повідомлялося про більш ніж 80 обстрілів та зруйновані позиції. У ЗСУ розповіли про бої за Велику Новосілку.

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