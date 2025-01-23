Північнокорейська РСЗВ під виглядом вантажівки помічена в Курській області

Жителі РФ продемонстрували північнокорейську РСЗВ замасковану під цивільну вантажівку в Курській області. Про це написав волонтер Сергій Стерненко.
«Росіяни демонструють північнокорейську РСЗВ замасковану під цивільну вантажівку в Курській області. Вперше ця техніка була представлена на параді в Пхеньяні 2023 року», - зазначив він.
Днем раніше з'явилася інформація, що протягом наступних двох місяців очікується прибуття підкріплення у північнокорейські війська, що воюють на боці Росії.
Раніше повідомлялося, що до Росії було відправлено близько 12 тисяч військових із КНДР. У Сеулі в січні оцінювали втрати КНДР у 300 осіб убитими та 2700 пораненими.
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