Північнокорейська РСЗВ під виглядом вантажівки помічена в Курській області

РСЗВ з КНДР під виглядом вантажівки помічена в Курській області. Фото: телеграм

Жителі РФ продемонстрували північнокорейську РСЗВ замасковану під цивільну вантажівку в Курській області. Про це написав волонтер Сергій Стерненко.



«Росіяни демонструють північнокорейську РСЗВ замасковану під цивільну вантажівку в Курській області. Вперше ця техніка була представлена на параді в Пхеньяні 2023 року», - зазначив він.



Днем раніше з'явилася інформація, що протягом наступних двох місяців очікується прибуття підкріплення у північнокорейські війська, що воюють на боці Росії.

Раніше повідомлялося, що до Росії було відправлено близько 12 тисяч військових із КНДР. У Сеулі в січні оцінювали втрати КНДР у 300 осіб убитими та 2700 пораненими.