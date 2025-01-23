Росія вночі ракетами та майже сотнею безпілотників атакувала Україну: сили ППО збили 57 дронів

Зенітна установка Gepard. Фото: повітряне командування «Схід»

У ніч на 23 січня Росія атакувала Україну 92 ударними БПЛА «Шахед» та безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків міст Міллерово, Орел, Курськ, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ, а також застосувала чотири балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23. з Воронезької області по місту Запоріжжя. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.



Станом на 09:30 підтверджено знищення 57 «шахедів» та дронів інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Ще 27 безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені. Три БПЛА залишаються у повітрі – бойова робота триває.

Нагадаємо, що в результаті удару балістичними ракетами по Запоріжжю загинула одна людина, ще понад 20 – отримали поранення.