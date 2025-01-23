У Запоріжжі збільшилася кількість постраждалих після удару дронами та ракетами

У Запоріжжі збільшилася кількість постраждалих після удару РФ. Фото: ДСНС Запоріжжя

У Запоріжжі стало відомо про 45 постраждалих після масованого удару росіян безпілотниками та ракетами, одна людина загинула. Про це повідомляє пресцентр МВС України.



Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, перший вибух у Запоріжжі пролунав приблизно о 04:02. Серед постраждалих — чотири співробітники ДСНС. Вони були доставлені до лікарні.

Країна-окупант вночі ракетами та майже сотнею безпілотників атакувала Україну. Повідомляється, що сили ППО збили 57 дронів.