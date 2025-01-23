«Намагаються взяти не місто, а територію»: у ЗСУ розповіли про тактику військ РФ у боях за Часів Яр

Часів Яр. Фото: 24-та механізована бригада ЗСУ

У місті Часів Яр Донецької області ситуація досить складна. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, там йдуть міські бої вже довго і з перемінним успіхом.



«Слід зазначити, що такі міські бої – це постійні руйнування. Це ситуація, коли росіяни намагаються постійно просто руйнувати всі будинки в місті для того, щоб українці не могли десь закріпитися, не могли тримати позиції й були змушені відходити», – розповів Трегубов.



Речник ОСУВ «Хортиця» стверджує, що цій тактиці важко протидіяти.



«Бо коли будівлі повністю знищені, то триматися на «голій землі» ніхто не може. А росіяни не намагаються взяти місто, росіяни намагаються взяти територію», – наголосив він.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли, як армія РФ намагається оточити місто Покровськ на Донеччині.