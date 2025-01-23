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Трамп назвав нові дані про втрати України та Росії у війні

23 січня 2025, 13:37

Трамп назвав нові дані про втрати України та Росії у війні

Президент США Дональд Трамп. Фото: Еuronews Президент США Дональд Трамп. Фото: Еuronews

Президент США Дональд Трамп заявив, що українські втрати у війні з Росією, за його інформацією, сягають 600-700 тисяч осіб і звинуватив адміністрацію Джо Байдена у прихованні реальної кількості загиблих українців.

Про це Трамп заявив під час спілкування із журналістами.

За інформацією президента США, Росія «втратила близько 800 тисяч солдатів» (кілька днів тому він говорив про мільйон — Ред.), не уточнивши при цьому, чи має на увазі при оцінці українських втрат виключно військових, чи це включно з цивільними.

«Ви не повідомляєте реальних цифр, і я не звинувачую вас у цьому. Я звинувачую, можливо наш уряд за те, що, можливо, він не хоче оприлюднити ці цифри», — заявив Трамп.

За інформацією президента Трампа, на війні загинуло набагато більше людей, ніж повідомляють про це, і особливо високі втрати — на фронті.

«Вони втратили величезну кількість молодих солдатів, і ця війна має припинитися», —  підкреслив американський президент.

Нагадаємо, 22 січня президент США Дональд Трамп пригрозив російському лідеру Володимиру Путіну новими податками, митами та санкціями на всі російські товари, якими країна торгує, у разі відмови від укладання миру в Україні.

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