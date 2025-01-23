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Російські літаки «впустили» два ФАБи на Бєлгородську область

23 січня 2025, 13:59

Російські літаки «впустили» два ФАБи на Бєлгородську область

21 і 22 січня на Бєлгородську область «нештатно зійшли» дві ФАБи. Про це повідомляє російський телеграм-канал ASTRA.

Одну авіабомбу, ФАБ-500, «впустили» в районі села Нікольське Шебекинського округу. Її знайшли в лісі за 5 кілометрів від населеного пункту.

ФАБ-500 «впустили» в районі села Нікольське Шебекинського округу.

А вже 22 січня ще один боєприпас, ФАБ-250, виявили за 200 метрів від села Казинка у Валуйському міському окрузі.

Нагадаємо, російська авіація скинула авіабомбу на Костянтинівку, поранено чоловіка, а його дружина загинула.

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