Маріуполь: Безхатченки з плакатами «БОМЖІ» в руках записали чергове звернення до Путіна

Для місцевих мешканців в окупованому Маріуполі катастрофічно не вистачає житла. Ілюстративне фото

Жителі Маріуполя, які залишилися без житла в результаті бойових дій, і які третій рік чекають обіцяного окупаційною владою нового житла, знову звернулися до Путіна. Цього разу кілька районів вишикувалися з плакатами «БОМЖІ», повідомляє видання ASTRA.

Безпритульні маріупольці привітали Путіна з Хрещенням та «закликали до справедливості цього дня». Минулого разу вони записували звернення до нього на Новий рік.

Місцева «влада» повідомила, що компенсаційного житла більше будуватися не буде. За їхніми словами, їм розповіли про закон номер 141, за яким їм хочуть видати «безхазяйне» житло — житло людей, які з тих чи інших причин не повернулися до міста.

«Ми вважаємо, що це грабіжницький закон. Давайте називати речі своїми іменами. Це означає забрати в одних та віддати іншим», — кажуть мешканці.

За словами мешканців району Черемушки, їхні потерпілі будинки знесли без погодження з ними та пообіцяли нове житло. Тепер на місці котлованів будують житло в іпотеку, яку «з нашими доходами ми не в змозі оплатити».

«На новій зустрічі з депутатами нам повідомили, що у тих будинках, які були збудовані, місця для нас не вистачить. Замість новобудов нам готують на роздачу безхазяйні квартири, які нібито стануть муніципальними. Це житло наших маріупольців, які покинули місто через бойові дії. Ми відмовляємося заселятися в чужі квартири, бо це неможливо з погляду моралі та закону», — кажуть люди.

«У нас нічого немає. Важко уявити, як у власників заберуть [житло] і віддадуть нам», — заявляють мешканці мікрорайону Курчатова.

Раніше повідомлялося, що мешканці Маріуполя масово записують звернення до російської окупаційної влади з вимогою надати обіцяне компенсаційне житло.