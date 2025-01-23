Новий заступник у сервісному центрі МВС: колишній патрульний очільник Краматорська та Слов'янська

Олександр Малиш, який очолював патрульну службу Краматорська і Слов'янська став заступником начальника сервісного центру МВС. Фото: МВС

Заступник Міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко представив першого заступника начальника Головного сервісного центру МВС Олександра Малиша. Про це повідомив речник МВС.



Він тимчасово виконуватиме обов'язки начальника підрозділу. Олександр Малиш очолював патрульну поліцію Рівненської області, а до цього — патрульну поліцію Краматорська та Слов’янська.



Також має досвід бойових дій, він був командиром взводу батальйону особливого призначення «Дніпро-1», відзначений низкою державних нагород.



Також Леонід Тимченко представив заступника начальника Головного сервісного центру МВС з питань впровадження цифрових інновацій Андрія Онуфрея, який займався впровадженням Єдиного реєстру зброї.

Нагадаємо, у Донецькій області продовжують функціонувати сервісні центри МВС у містах Добропілля та Краматорськ.