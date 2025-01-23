Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

На думку Путіна, основних цілей війни в Україні досягнуто — джерело Reuters

23 січня 2025, 15:52

На думку Путіна, основних цілей війни в Україні досягнуто — джерело Reuters

Володимир Путін. Фото: ТАСС Володимир Путін. Фото: ТАСС

Володимир Путін вважає, що основних цілей війни в Україні вже досягнуто, пише агентство Reuters з посиланням на джерело, знайоме з позицією Кремля.

За його словами, однією з цих цілей було здобуття контролю над «сухопутним мостом» до Криму. Тепер російського президента все більше турбує ситуація у російській економіці, кажуть кілька джерел видання.

За словами джерела Reuters, Путін вважає, що основних цілей війни вже досягнуто, включаючи контроль над територіями, що з'єднують материкову частину Росії з Кримом, та ослаблення української армії. Російський президент також усвідомлює, який тиск чинить війна на економіку, уточнив співрозмовник видання, згадавши «справді великі проблеми», такі як вплив високих процентних ставок на не пов'язану з війною промисловість.

Усього п'ять джерел повідомили Reuters, що Путіна все більше турбують спотворення у російській економіці.

За словами двох співрозмовників агентства, високі відсоткові ставки, введені для придушення інфляції, а також нестача робочої сили сприяли тому, що частина російської еліти тепер вважає бажаним припинити війну в Україні шляхом переговорів.

Занепокоєння Путіна економікою помітно на його зустрічі з керівниками бізнесу 16 грудня, пише Reuters. Кремль тоді не опублікував склад зустрічі та виступів його учасників.

На зустрічі, як розповів співрозмовник агентства, Путін був явно незадоволений, коли почув скорочення приватних інвестицій через вартість кредитів. На нараді з економічних питань 22 січня Путін говорив, що обговорював на зустрічі з бізнесом як «зниження кредитної активності може створити ризики для довгострокового зростання».

За словами джерела агентства, на цій зустрічі не було голови Центробанку Ельвіри Набіулліної. При цьому три джерела журналістів наголосили, що Путін продовжує довіряти їй: «Ніхто в такій ситуації не мінятиме голову Центробанку. Авторитет Набіулліної незаперечний, президент їй довіряє», — сказав один із них.

Саме на посиленні тиску на російську економіку сконцентровано останні заяви Дональда Трампа, котрий перед виборами обіцяв швидко завершити війну в Україні.

Американський президент допустив посилення санкцій проти Росії у разі, якщо Путін не піде на врегулювання конфлікту. У середу він написав у своїй соцмережі Truth Social, що збирається надати Путіну та Росії, «чия економіка зазнає краху», «велику послугу» і закликав Кремль припинити війну.

«Якщо ми не укладемо «угоду», і це не відбудеться незабаром, у мене не залишиться іншого вибору, окрім як встановити високі податки, мита та санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам, і проти інших причетних країн», — заявив Трамп.

Це не перший випадок, коли останні місяці у ЗМІ з'являється інформація про можливість зупинення війни в Україні. У жовтні головний редактор «Незалежної газети» Костянтин Ремчуков писав, що головна мета Росії у війні з Україною тепер вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Він також повідомив про суттєву зміну ставлення російської влади до України від початку війни — тепер російське керівництво визнає її як державу.

Наприкінці грудня колишній високопосадовець у розмові з Financial Times висловив думку, що економічні проблеми можуть підштовхнути Путіна закінчити війну в Україні через побоювання, що Росія повторить долю СРСР, що розпався, зокрема, через економічні проблеми.

«Він може протриматися два чи три роки. Але він знає, що економіка не може зростати із такими відсотковими ставками. Це катастрофа», — додав співрозмовник FT.

Читайте також:

"Новини Донбасу" у Telegram - лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Росія Володимир Путін цілі війни Росії в Україні економіка РФ
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
16:39
ЗСУ опинилися у пастці біля Великої Новосілки та відрізані від постачання — NZZ
16:36
В окупованому Бердянську підірвали автомобіль зі співробітниками ФСБ: є загиблі та поранений – МВА
14:12
Маріуполь: Безхатченки з плакатами «БОМЖІ» в руках записали чергове звернення до Путіна
10:15
ЗСУ тримаються за останню шахту в Торецьку — Мучной
09:54
На окупованій Луганщині ввели нові російські тарифи: в ОВА розповіли, що відомо
23:00
Головне за день: Росамія атакувала Костянтинівку. Трамп пригрозив Путіну санкціями
16:56
Медіаексперт розповів, як блокування YouTube вплине на українців в окупації
16:30
«ДНР» заявила про обстріл Горлівки та поранених місцевих жителів
15:42
Військова з «ДНР» звинуватила провідника російського поїзда у зґвалтуванні
14:27
Напівтонну авіабомбу упустив російський літак біля окупованої Макіївки
12:51
Жителі захоплених міст Донеччини та Луганщини привітали з Днем Соборності — «Жовта стрічка»
10:32
Партизани влаштували диверсію біля військової частини армії РФ у Донецьку: знищений автомобіль окупантів
09:51
У захопленому селищі на Луганщині без води, газу та світла залишаються 100 людей
23:19
В Луганській області 80 тисяч людей залишилися без питної води: окупанти перенесли ремонт – ОВА
23:00
Головне за день: Окупанти штурмують Часів Яр. Фейк про бійців під Великою Новосілкою
22:13
У Маріуполі ФСБ затримала місцевого жителя: окупанти його називають «шпигуном ГУР»
17:40
Внаслідок обвалу будівлі в Маріуполі загинули двоє людей, інцидент стався на заводі «Азовмаш»
16:45
У захопленому Донецьку сталася смертельна ДТП
15:10
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
23:00
Головне за день: Коли зустрінуться Трамп та Путін? Новий вирок «суду ДНР»
усі новини
17:00
Українські прикордонники розбили російські танки та артилерію на Краматорському напрямку: кадри
16:39
ЗСУ опинилися у пастці біля Великої Новосілки та відрізані від постачання — NZZ
16:36
В окупованому Бердянську підірвали автомобіль зі співробітниками ФСБ: є загиблі та поранений – МВА
16:05
Російський безпілотник вдарив по дорозі в Покровську: поранений чоловік, який розвозив хліб по місту
15:52
На думку Путіна, основних цілей війни в Україні досягнуто — джерело Reuters
15:40
Сили оборони посилюють оборону Великої Новосілки
15:26
Авіація вдарила по військах РФ під Часовим Яром: росіяни підпалили колектор із сотнею своїх загиблих солдатів – ЗСУ
14:35
Новий заступник у сервісному центрі МВС: колишній патрульний очільник Краматорська та Слов'янська
14:12
Маріуполь: Безхатченки з плакатами «БОМЖІ» в руках записали чергове звернення до Путіна
13:59
Російські літаки «впустили» два ФАБи на Бєлгородську область
13:37
Трамп назвав нові дані про втрати України та Росії у війні
13:16
На Сумщині прикордонники взяли в полон військового РФ за допомогою дрона
12:49
Розстріляли в спину на очах у побратимів: військові РФ стратили полонених бійців ЗСУ на Донеччині
12:18
«Намагаються взяти не місто, а територію»: у ЗСУ розповіли про тактику військ РФ у боях за Часів Яр
12:15
У Запоріжжі збільшилася кількість постраждалих після удару дронами та ракетами
11:53
Допоможи «Новинам Донбасу» стати кращими для тебе! Пройди опитування
11:39
Росія вночі ракетами та майже сотнею безпілотників атакувала Україну: сили ППО збили 57 дронів
11:37
З'явилося відео наслідків ранкового обстрілу Краматорська
11:33
Північнокорейська РСЗВ під виглядом вантажівки помічена в Курській області
11:21
Російська авіація скинула авіабомбу на Костянтинівку: поранений чоловік, його дружина загинула
усі новини
ВІДЕО
Знищений російський танк на Краматорському напрямку. Фото: кадр із відео Українські прикордонники розбили російські танки та артилерію на Краматорському напрямку: кадри
23 січня, 17:00
Удар авіації по російських військових у колекторі під Часовим Яром. Фото: кадр із відео Авіація вдарила по військах РФ під Часовим Яром: росіяни підпалили колектор із сотнею своїх загиблих солдатів – ЗСУ
23 січня, 15:26
Для місцевих мешканців в окупованому Маріуполі катастрофічно не вистачає житла. Ілюстративне фото Маріуполь: Безхатченки з плакатами «БОМЖІ» в руках записали чергове звернення до Путіна
23 січня, 14:12
Прикордонники взяли в полон військового РФ за допомогою дрона. Фото: кадр із відео На Сумщині прикордонники взяли в полон військового РФ за допомогою дрона
23 січня, 13:16
Полонені українські військові на Донеччині. Фото: кадр із відео Розстріляли в спину на очах у побратимів: військові РФ стратили полонених бійців ЗСУ на Донеччині
23 січня, 12:49
З'явилося відео наслідків ранкового обстрілу Краматорська З'явилося відео наслідків ранкового обстрілу Краматорська
23 січня, 11:37

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір