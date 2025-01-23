На думку Путіна, основних цілей війни в Україні досягнуто — джерело Reuters

Володимир Путін. Фото: ТАСС

Володимир Путін вважає, що основних цілей війни в Україні вже досягнуто, пише агентство Reuters з посиланням на джерело, знайоме з позицією Кремля.

За його словами, однією з цих цілей було здобуття контролю над «сухопутним мостом» до Криму. Тепер російського президента все більше турбує ситуація у російській економіці, кажуть кілька джерел видання.

За словами джерела Reuters, Путін вважає, що основних цілей війни вже досягнуто, включаючи контроль над територіями, що з'єднують материкову частину Росії з Кримом, та ослаблення української армії. Російський президент також усвідомлює, який тиск чинить війна на економіку, уточнив співрозмовник видання, згадавши «справді великі проблеми», такі як вплив високих процентних ставок на не пов'язану з війною промисловість.

Усього п'ять джерел повідомили Reuters, що Путіна все більше турбують спотворення у російській економіці.

За словами двох співрозмовників агентства, високі відсоткові ставки, введені для придушення інфляції, а також нестача робочої сили сприяли тому, що частина російської еліти тепер вважає бажаним припинити війну в Україні шляхом переговорів.

Занепокоєння Путіна економікою помітно на його зустрічі з керівниками бізнесу 16 грудня, пише Reuters. Кремль тоді не опублікував склад зустрічі та виступів його учасників.

На зустрічі, як розповів співрозмовник агентства, Путін був явно незадоволений, коли почув скорочення приватних інвестицій через вартість кредитів. На нараді з економічних питань 22 січня Путін говорив, що обговорював на зустрічі з бізнесом як «зниження кредитної активності може створити ризики для довгострокового зростання».

За словами джерела агентства, на цій зустрічі не було голови Центробанку Ельвіри Набіулліної. При цьому три джерела журналістів наголосили, що Путін продовжує довіряти їй: «Ніхто в такій ситуації не мінятиме голову Центробанку. Авторитет Набіулліної незаперечний, президент їй довіряє», — сказав один із них.

Саме на посиленні тиску на російську економіку сконцентровано останні заяви Дональда Трампа, котрий перед виборами обіцяв швидко завершити війну в Україні.

Американський президент допустив посилення санкцій проти Росії у разі, якщо Путін не піде на врегулювання конфлікту. У середу він написав у своїй соцмережі Truth Social, що збирається надати Путіну та Росії, «чия економіка зазнає краху», «велику послугу» і закликав Кремль припинити війну.

«Якщо ми не укладемо «угоду», і це не відбудеться незабаром, у мене не залишиться іншого вибору, окрім як встановити високі податки, мита та санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам, і проти інших причетних країн», — заявив Трамп.

Це не перший випадок, коли останні місяці у ЗМІ з'являється інформація про можливість зупинення війни в Україні. У жовтні головний редактор «Незалежної газети» Костянтин Ремчуков писав, що головна мета Росії у війні з Україною тепер вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Він також повідомив про суттєву зміну ставлення російської влади до України від початку війни — тепер російське керівництво визнає її як державу.

Наприкінці грудня колишній високопосадовець у розмові з Financial Times висловив думку, що економічні проблеми можуть підштовхнути Путіна закінчити війну в Україні через побоювання, що Росія повторить долю СРСР, що розпався, зокрема, через економічні проблеми.

«Він може протриматися два чи три роки. Але він знає, що економіка не може зростати із такими відсотковими ставками. Це катастрофа», — додав співрозмовник FT.