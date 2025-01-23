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Російський безпілотник вдарив по дорозі в Покровську: поранений чоловік, який розвозив хліб по місту

23 січня 2025, 16:05

Російський безпілотник вдарив по дорозі в Покровську: поранений чоловік, який розвозив хліб по місту

23 січня о 09:00 російська армія за допомогою FPV-дрону атакувала місто Покровськ Донецької області. Про це «Новинам Донбасу» повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

За її словами, дрон окупантів вдарив по дорозі.

«В епіцентрі вибуху опинилося авто, на якому розвозили хліб. Уламкові поранення отримав 44-річний водій», – розповіла Мєдвєдєва.

Нагадаємо, що 23 січня російська авіація скинула авіабомбу на місто Костянтинівка на Донеччині, внаслідок чого поранений чоловік, його дружина загинула.

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