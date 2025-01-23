Сили оборони посилюють оборону Великої Новосілки

У районі селища Велика Новосілка Донецької області тривають запеклі бої. В оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця» розповіли про ситуацію.



Так, російські окупаційні війська перевершують Сили оборони цьому напрямі. Армія РФ намагається прорвати оборону та оточити українських військових.



«Командуванням вживаються заходи щодо посилення підрозділів, забезпечення необхідними засобами для ведення бою, посилення та забезпечення флангів. Також сплановані заходи щодо дій у разі загострення тактичної ситуації та можливих варіантів її розвитку», — повідомили у «Хортиці».



Українські військові наголошують, що ведення бойових дій супроводжується інформаційними операціями, і головна мета російських пропагандистів — розхитування суспільних настроїв, дезорієнтація та підрив довіри до військового керівництва та Сил оборони.



«На тлі важких боїв, втрат в особовому складі, шаленої динаміки війни противник посилює свій психологічний вплив як безпосередньо на особовий склад на передових позиціях, так і на українське суспільство в цілому», — йдеться у повідомленні.



У ВСУ наголосили, що «ворог використовує інформацію як зброю, вміло ховаючись за джерелами її подання». Як і раніше в «Хортиці» просять дотримуватись інформаційної гігієни.



Раніше у мережі з'явилася інформація, що російська армія намагається блокувати Велику Новосілку. Для цього росіяни використовують бронетехніку.



Пізніше стало відомо, що українські військові тримають оборону на околицях селища, завдаючи окупантам значних втрат.

Нагадаємо, що 21 січня аналітики DeepState заявили про просування загарбників у Великій Новосілці.