Українські прикордонники розбили російські танки та артилерію на Краматорському напрямку: кадри

Знищений російський танк на Краматорському напрямку. Фото: кадр із відео

Оператори підрозділу безпілотників бригади «Помста» ДПСУ за три дні розбили два танки Т-72, чотири артилерійські гармати, у тому числі М-46 і Д-30, два бронетранспортери, бойову розвідувально-дозорну машину та броньовик росіян на Краматорському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі бригади.



Також прикордонники спалили 10 бліндажів та ліквідували піхоту ЗС РФ.

Нагадаємо, що українська авіація вдарила по військах РФ під містом Часів Яр Донецької області, після цього росіяни підпалили колектор із сотнею своїх загиблих солдатів.