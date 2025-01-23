Приєдналися до військ РФ: На Донеччині судитимуть 6 бойовиків «Л-ДНР»

На Донеччині ще шестеро місцевих жителів отримали підозри у державній зраді та колабораціоністській діяльності. Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.



За даними слідства, за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України 4 мешканці Донецької та Луганської областей приєдналися до підрозділів «народної міліції Л-ДНР». Ще двоє добровільно перейшли на бік РФ у 2024 році.



Чоловіки несли службу на блокпостах, де затримували людей із проукраїнською позицією. Крім того, зводили фортифікаційні споруди, охороняли військові об'єкти та штурмували позиції Сил оборони. Воювали поблизу міст Бахмут, Курахове, Вугледар та селища Микільське Волноваського району.



Українські військовослужбовці взяли в полон цих військових у Покровському, Волноваському та Бахмутському районах.

Раніше на Донеччині прокуратура повідомила про підозру 6 чоловікам, які воювали у складі військ РФ проти ЗСУ на Донбасі.



Також у Донецькій області суд ув'язнив 11 осіб, які воювали проти Сил оборони на східному фронті. Восени минулого року українські захисники взяли бойовиків у полон.



У Донецькій області ще 10 українців, які вступили до лав окупаційної російської армії, постануть перед судом.