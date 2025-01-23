Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Трамп звернеться до Саудівської Аравії, ОПЕК та НАТО — чого він домагається

23 січня 2025, 18:48

Трамп звернеться до Саудівської Аравії, ОПЕК та НАТО — чого він домагається

Дональд Трамп виступив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі 23 січня. Дональд Трамп виступив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі 23 січня.

Президент США Дональд Трамп зробив кілька заяв на Всесвітньому економічному форумі у Давосі 23 січня.

Так він домагатиметься падіння ціни на нафту, висловивши впевненість, що тоді війна РФ проти України припинилася б.

«Я також збираюся попросити Саудівську Аравію та ОПЕК (Організації країн-експортерів нафти, — ред.) знизити вартість нафти. Ви повинні зменшити її, і, чесно кажучи, я здивований, що вони не зробили цього... Якби ціна знизилася, війна між Росією та Україною негайно закінчилася б. Зараз ціна досить висока, щоби ця війна тривала. Ви маєте знизити ціну на нафту», — сказав він під час спеціального звернення.

За словами Трампа, ОПЕК «мала зробити це вже давно» і «несе велику відповідальність за те, що відбувається».

«Гинуть мільйони людей. Коли ціни на нафту знизяться, я вимагатиму, щоб процентні ставки негайно впали, і так само вони повинні знижуватися у всьому світі. Процентні ставки повинні йти за нами», — сказав президент США.

Він також заявив, що попросить країни-члени НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП.

«Я також збираюся попросити всі країни НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП, що мало відбутися багато років тому», — сказав він.

Посилаючись на період свого першого президентського терміну, Трамп зазначив, що він вимагав тоді від Європи підвищення оборонних видатків до 2% ВВП.

Раніше президент США вже заявляв, що країни НАТО мають витрачати 5% ВВП на оборону.

Раніше Дональд Трамп закликав російського президента Володимира Путіна скоріше укласти угоду про припинення війни проти України, інакше запровадить високі податки, тарифи та санкції.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп дав спеціальному представнику з питань України та Росії генерал-лейтенанту у відставці Кіту Келлогу доручення закінчити війну протягом ста днів.

З приходом до Білого дому Дональда Трампа відкрилося «невелике вікно можливостей» для відносин Росії та США. Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, виступаючи в Інституті США та Канади Російської Академії наук.

Київ хоче заручитися гарантіями безпеки від Вашингтона перед тим, як вступати в прямий контакт з Москвою, сказав президент України Володимир Зеленський.

ТЕГИ

Інше
мирні переговори ціни на нафту
Люди
Дональд Трамп
Організації
НАТО ОПЕК

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:39
ЗСУ опинилися у пастці біля Великої Новосілки та відрізані від постачання — NZZ
16:36
В окупованому Бердянську підірвали автомобіль зі співробітниками ФСБ: є загиблі та поранений – МВА
14:12
Маріуполь: Безхатченки з плакатами «БОМЖІ» в руках записали чергове звернення до Путіна
10:15
ЗСУ тримаються за останню шахту в Торецьку — Мучной
09:54
На окупованій Луганщині ввели нові російські тарифи: в ОВА розповіли, що відомо
23:00
Головне за день: Росамія атакувала Костянтинівку. Трамп пригрозив Путіну санкціями
16:56
Медіаексперт розповів, як блокування YouTube вплине на українців в окупації
16:30
«ДНР» заявила про обстріл Горлівки та поранених місцевих жителів
15:42
Військова з «ДНР» звинуватила провідника російського поїзда у зґвалтуванні
14:27
Напівтонну авіабомбу упустив російський літак біля окупованої Макіївки
12:51
Жителі захоплених міст Донеччини та Луганщини привітали з Днем Соборності — «Жовта стрічка»
10:32
Партизани влаштували диверсію біля військової частини армії РФ у Донецьку: знищений автомобіль окупантів
09:51
У захопленому селищі на Луганщині без води, газу та світла залишаються 100 людей
23:19
В Луганській області 80 тисяч людей залишилися без питної води: окупанти перенесли ремонт – ОВА
23:00
Головне за день: Окупанти штурмують Часів Яр. Фейк про бійців під Великою Новосілкою
22:13
У Маріуполі ФСБ затримала місцевого жителя: окупанти його називають «шпигуном ГУР»
17:40
Внаслідок обвалу будівлі в Маріуполі загинули двоє людей, інцидент стався на заводі «Азовмаш»
16:45
У захопленому Донецьку сталася смертельна ДТП
15:10
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
23:00
Головне за день: Коли зустрінуться Трамп та Путін? Новий вирок «суду ДНР»
усі новини
19:28
Трамп розраховує на зустріч із Путіним та допомогу Китаю у досягненні миру в Україні
19:15
Сили оборони розбили колону бойових машин РФ під Часовим Яром ►
18:48
Трамп звернеться до Саудівської Аравії, ОПЕК та НАТО — чого він домагається
18:00
Справу про загибель журналістки Волкової ще не розглядали в суді, але підозрюваний — на поруках: деталі
17:00
Українські прикордонники розбили російські танки та артилерію на Краматорському напрямку: кадри
16:39
ЗСУ опинилися у пастці біля Великої Новосілки та відрізані від постачання — NZZ
16:36
В окупованому Бердянську підірвали автомобіль зі співробітниками ФСБ: є загиблі та поранений – МВА
16:19
Приєдналися до військ РФ: На Донеччині судитимуть 6 бойовиків «Л-ДНР»
16:05
Російський безпілотник вдарив по дорозі в Покровську: поранений чоловік, який розвозив хліб по місту
15:52
На думку Путіна, основних цілей війни в Україні досягнуто — джерело Reuters
15:40
Сили оборони посилюють оборону Великої Новосілки
15:26
Авіація вдарила по військах РФ під Часовим Яром: росіяни підпалили колектор із сотнею своїх загиблих солдатів – ЗСУ
14:35
Новий заступник у сервісному центрі МВС: колишній патрульний очільник Краматорська та Слов'янська
14:12
Маріуполь: Безхатченки з плакатами «БОМЖІ» в руках записали чергове звернення до Путіна
13:59
Російські літаки «впустили» два ФАБи на Бєлгородську область
13:37
Трамп назвав нові дані про втрати України та Росії у війні
13:16
На Сумщині прикордонники взяли в полон військового РФ за допомогою дрона
12:49
Розстріляли в спину на очах у побратимів: військові РФ стратили полонених бійців ЗСУ на Донеччині
12:18
«Намагаються взяти не місто, а територію»: у ЗСУ розповіли про тактику військ РФ у боях за Часів Яр
12:15
У Запоріжжі збільшилася кількість постраждалих після удару дронами та ракетами
усі новини
ВІДЕО
Знищений російський танк на Краматорському напрямку. Фото: кадр із відео Українські прикордонники розбили російські танки та артилерію на Краматорському напрямку: кадри
23 січня, 17:00
Удар авіації по російських військових у колекторі під Часовим Яром. Фото: кадр із відео Авіація вдарила по військах РФ під Часовим Яром: росіяни підпалили колектор із сотнею своїх загиблих солдатів – ЗСУ
23 січня, 15:26
Для місцевих мешканців в окупованому Маріуполі катастрофічно не вистачає житла. Ілюстративне фото Маріуполь: Безхатченки з плакатами «БОМЖІ» в руках записали чергове звернення до Путіна
23 січня, 14:12
Прикордонники взяли в полон військового РФ за допомогою дрона. Фото: кадр із відео На Сумщині прикордонники взяли в полон військового РФ за допомогою дрона
23 січня, 13:16
Полонені українські військові на Донеччині. Фото: кадр із відео Розстріляли в спину на очах у побратимів: військові РФ стратили полонених бійців ЗСУ на Донеччині
23 січня, 12:49
З'явилося відео наслідків ранкового обстрілу Краматорська З'явилося відео наслідків ранкового обстрілу Краматорська
23 січня, 11:37
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір