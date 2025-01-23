Трамп звернеться до Саудівської Аравії, ОПЕК та НАТО — чого він домагається

Дональд Трамп виступив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі 23 січня.

Президент США Дональд Трамп зробив кілька заяв на Всесвітньому економічному форумі у Давосі 23 січня.



Так він домагатиметься падіння ціни на нафту, висловивши впевненість, що тоді війна РФ проти України припинилася б.



«Я також збираюся попросити Саудівську Аравію та ОПЕК (Організації країн-експортерів нафти, — ред.) знизити вартість нафти. Ви повинні зменшити її, і, чесно кажучи, я здивований, що вони не зробили цього... Якби ціна знизилася, війна між Росією та Україною негайно закінчилася б. Зараз ціна досить висока, щоби ця війна тривала. Ви маєте знизити ціну на нафту», — сказав він під час спеціального звернення.



За словами Трампа, ОПЕК «мала зробити це вже давно» і «несе велику відповідальність за те, що відбувається».



«Гинуть мільйони людей. Коли ціни на нафту знизяться, я вимагатиму, щоб процентні ставки негайно впали, і так само вони повинні знижуватися у всьому світі. Процентні ставки повинні йти за нами», — сказав президент США.



Він також заявив, що попросить країни-члени НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП.



«Я також збираюся попросити всі країни НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП, що мало відбутися багато років тому», — сказав він.



Посилаючись на період свого першого президентського терміну, Трамп зазначив, що він вимагав тоді від Європи підвищення оборонних видатків до 2% ВВП.



Раніше президент США вже заявляв, що країни НАТО мають витрачати 5% ВВП на оборону.



Раніше Дональд Трамп закликав російського президента Володимира Путіна скоріше укласти угоду про припинення війни проти України, інакше запровадить високі податки, тарифи та санкції.



Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп дав спеціальному представнику з питань України та Росії генерал-лейтенанту у відставці Кіту Келлогу доручення закінчити війну протягом ста днів.



З приходом до Білого дому Дональда Трампа відкрилося «невелике вікно можливостей» для відносин Росії та США. Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, виступаючи в Інституті США та Канади Російської Академії наук.

Київ хоче заручитися гарантіями безпеки від Вашингтона перед тим, як вступати в прямий контакт з Москвою, сказав президент України Володимир Зеленський.