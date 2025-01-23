Трамп розраховує на зустріч із Путіним та допомогу Китаю у досягненні миру в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би зустрітися з Володимиром Путіним, щоб якнайшвидше «покласти край» війні РФ проти України.



«Мені б дуже хотілося якнайшвидше зустрітися з президентом Путіним, щоб покласти край цій війні. І це не з погляду економіки чи чогось ще. А з погляду того, що мільйони життів йдуть марно», — сказав він під час онлайн-спілкування після спеціального звернення на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.



За словами Трампа, він бачив фотографії бою, що відбувається на полі, назвавши це «кривавою бійнею».



«І ми справді маємо зупинити цю війну. Ця війна жахлива», — додав президент США.



За його словами, Україна готова до укладання угоди щодо припинення російської війни.



«Після мого відходу трапилися погані речі, були сказані погані речі, довкола було багато дурниць, і в результаті ви отримали те, що маєте. Тепер є всі ці розбомблені міста… Я думаю, що в Україні загинуло набагато більше людей, ніж повідомляється», — заявив Трамп.



Також президент США заявив, що йому «завжди подобався» голова КНР Сі Цзіньпін і висловив сподівання на допомогу Китаю у мирному врегулюванні війни РФ проти України.



«Сподіваюся, Китай допоможе нам зупинити війну, зокрема, з Росією, Україною, а вони мають величезну владу над цією ситуацією. І ми працюватимемо з ними. І я згадав про це під час нашої телефонної розмови з головою Сі, і сподіваюся, ми зможемо працювати разом і зупинити це», — сказав він.



Раніше Трамп заявив, що добиватиметься падіння ціни на нафту, висловивши впевненість, що тоді війна РФ проти України припинилася б. Також Трамп закликав російського президента Володимира Путіна скоріше укласти угоду про припинення війни проти України, інакше запровадить високі податки, тарифи та санкції.