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В окупованому Луганську — новий «міністр енергетики»

23 січня 2025, 21:00

В окупованому Луганську — новий «міністр енергетики»

В окупованому Луганську — новий «міністр енергетики»

Окупаційна адміністрація «ЛНР» призначила нового «в. о. міністра палива, енергетики та вугільної промисловості». Ним став Костянтин Роговенко.

Він уродженець міста Лутугине, яке зараз окуповане. Йому 36 років. Закінчив Донбаський державний технічний університет за спеціальністю «гірничий інженер-технолог». Другу освіту здобув 2023 року в так званій «Луганській академії внутрішніх справ ім. Е.А. Дідоренка». Е.А. Дідоренка».

Працював гірником на шахті «Лутугинська», а також обіймав різні посади на шахтоуправлінні «Ясенівське».

З 2018 року почав працювати на «Мінпаливенерго ЛНР». Спочатку був «фахівцем відділу виробництва та перспективного розвитку вугільної галузі», потім очолив цей самий відділ.

З 2021 по 2023 рік був «заступником міністра палива, енергетики та вугільної промисловості ЛНР».

У 2023-2024 роках працював у Москві — займався питаннями реорганізації та ліквідації нерентабельних шахт.

Наприкінці 2024 року повернувся до Луганська і почав виконувати обов'язки «заступника міністра палива, енергетики та вугільної промисловості ЛНР».

Так званим «міністром» до Роговенка був Денис Ярош.

Раніше замість колаборанта Дмитра Сидорова так званим виконувачем обов'язків «міністра культури ЛНР» став уродженець Москви Ігор Нарожний. Раніше він був заступником Сидорова.

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