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Нововасилівка на Донеччині окупована — DeepState

23 січня 2025, 21:45

Нововасилівка на Донеччині окупована — DeepState

Нововасилівка на Донеччині окупована — DeepState

Оборонну операцію в Нововасилівці Донецької області завершено, село окуповане російськими військами, пише DeepState.

«Сили противника, які здійснювали штурмові дії на Нововасилівку, складалися в основному з підрозділів 27-ї мотострілецької дивізії, а саме 433-го мотострілецького полку, 506-го мотострілецького полку, 907-го окремого розвідувального батальйону. На посилення було відправлено 71-й батальйон спецзагону та групи 24-ї бригади ГРУ МО РФ», — повідомив аналітичний проєкт.

Окупанти продовжують штурмові дії у напрямку Успенівки.

«У Нововасилівці вдалося стримати ворога та виграти час. На жаль, у Силах Оборони теж чимало загиблих, але у кацапів значно більше. Просто треба не забувати, що за кожною посадкою та селом стоять життя українських солдатів», — зазначили у DeepState.

Раніше повідомлялося, що загарбники просунулися поблизу міста Часів Яр, селища Котлине, сіл Янтарне, Петропавлівка, Ясенове, Воздвиженка та Баранівка на Донеччині.

Нагадаємо, що російські війська намагаються просуватися флангами і розширювати «сіру зону» біля Покровська.

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