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У Рязані під удар БПЛА потрапили НПЗ і ТЕЦ

24 січня 2025, 08:16

У Рязані під удар БПЛА потрапили НПЗ і ТЕЦ

У Рязані під удар БПЛА потрапили НПЗ і ТЕЦ. Фото: кадр із відео У Рязані під удар БПЛА потрапили НПЗ і ТЕЦ. Фото: кадр із відео

Сьогодні вночі після атаки БПЛА в Рязані почалася пожежа, ймовірно, на місцевому нафтопереробному заводі, а також поряд була атакована Ново-Рязанська ТЕЦ. Про це повідомляє ASTRA.

На кадрах очевидців можна спостерігати дві пожежі недалеко одна від одної. На початку січня московський суд постановив «Яндексу» приховати карти й фотографії цього підприємства через загрозу атак українських безпілотників.

Завод Рязанської нафтопереробної компанії (РНПК) входить до складу «Роснефти». Глава Рязанської області Павло Малков підтвердив факт повітряної атаки на місто, але не став уточнювати, чи НПЗ був ціллю нападу і яка там зараз ситуація.

У ніч на 24 січня атак зазнали майже всі прикордонні регіони Росії, а також сусідні з Рязанською Тульська і Московська області.

Нагадаємо, у російському місті Рязань безпілотники вже атакували військовий аеродром та нафтопереробний завод.

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