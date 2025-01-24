Під час обстрілу Донецької області військами РФ загинули 2, поранено 5

Обстріл Донеччини військами РФ: загинули 2, поранено 5. Фото: Донецька ОВА

Минулої доби, 24 січня 2025 року, війська РФ убили 2 жителів Донецької області - у Костянтинівці. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Ще 5 осіб в області за добу дістали поранення: двоє людей поранені в Костянтинівці, двоє в Краматорську й один у Покровську», - уточнив він.



Загальна кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя і Волновахи вже склала 2935 осіб убитими й 6615 - пораненими.

Нагадаємо, російський безпілотник ударив по дорозі в Покровську: поранено чоловіка, який розвозив хліб містом.