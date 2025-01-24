Під час обстрілу Донецької області військами РФ загинули 2, поранено 5

Минулої доби, 24 січня 2025 року, війська РФ убили 2 жителів Донецької області - у Костянтинівці. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
«Ще 5 осіб в області за добу дістали поранення: двоє людей поранені в Костянтинівці, двоє в Краматорську й один у Покровську», - уточнив він.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя і Волновахи вже склала 2935 осіб убитими й 6615 - пораненими.
Нагадаємо, російський безпілотник ударив по дорозі в Покровську: поранено чоловіка, який розвозив хліб містом.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях