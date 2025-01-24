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Двоє людей загинули через атаку російських дронів на Київську область

24 січня 2025, 08:58

Двоє людей загинули через атаку російських дронів на Київську область

Пожежа виникла у багатоповерховому будинку після атаки російського безпілотника на Київщині. Пожежа виникла у багатоповерховому будинку після атаки російського безпілотника на Київщині.

Російські окупаційні війська з ранку у п'ятницю, 24 січня, атакували Київську область ударними безпілотниками. Внаслідок падіння уламків у двох населених пунктах спалахнули пожежі в десятиповерхівці та приватному будинку: загинуло двоє людей, є постраждалі.

Про це повідомив в. о. голови обласної військової адміністрації Микола Калашник у Telegram.

Зазначається, що багатоповерхівка спалахнула в місті Глеваха Фастівського району.

«Фіксується руйнування фасаду на 6-9 поверхах. Усі оперативні служби на місці. Проведено евакуацію мешканців будинку», — написав чиновник.

Крім того, в іншому населеному пункті через падіння збитої цілі виникла пожежа приватного двоповерхового будинку на площі 120 кв. метрів.

Станом на 05:00, внаслідок атаки російських БпЛА на Київську область загинули двоє людей.

Зокрема, одну жертву виявлено на пожежі приватного будинку. Інший загиблий — 36-річний чоловік, у населеному пункті, де пошкоджено десятиповерховий житловий будинок.

Там ще двоє людей звернулися до медиків після пожежі: 26-річний чоловік отримав поверхневі опіки верхніх дихальних шляхів, 38-річна жінка — гостру реакцію на стрес.

«Уточнюються списки постраждалих від атаки, їм надається вся необхідна медична допомога. Пожежу ліквідовано. Поблизу з пошкодженою багатоповерхівкою у школі працює пункт непохитності для мешканців. На місці також організований намет з водою та гарячими напоями. З людьми працюють психологи», — повідомив Микола Калашник.

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