Трамп заявив, що Зеленський не повинен був допустити війни

Президент США Дональд Трамп. Фото: Euronews

Президент США Дональд Трамп поклав на Володимира Зеленського частину відповідальності за початок російського вторгнення. Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

«Він повинен був не допустити цієї війни», — сказав Трамп.

При цьому американський лідер заявив, що Зеленський «не ангел». Трамп не уточнив, які дії українського президента, на його думку, були хибними.

За словами Трампа, повномасштабної війни Росії проти України можна було б уникнути, уклавши угоду.

«Він бореться зі значно більшим суб'єктом, набагато потужнішим. Він не повинен був цього робити, тому що ми могли б укласти угоду, а Зеленський вирішив, що "я хочу боротися"», — заявив 47-й президент США.

Трамп також порівняв кількість танків у кожній країні, наголосивши, що у Росії їх більше.

Нагадаємо, 22 січня Трамп у соцмережі Truth Social опублікував звернення до російського лідера Володимира Путіна. Він закликав укласти угоду про закінчення війни найближчим часом і пригрозив Росії митами та санкціями.