Росія вночі понад півсотнею дронів атакувала Україну: сили ППО знищили 25 безпілотників

Мобільна вогнева група ЗСУ. Фото: Повітряне командування «Схід»

У ніч на 24 січня РФ атакувала Україну 58 ударними БПЛА «Шахед» та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків міст Орел, Курськ, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.



Станом на 09:00 підтверджено знищення 25 «шахедів» та дронів інших типів у Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Львівській областях. Ще 27 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки БПЛА на Київську область є загиблі та постраждалі.