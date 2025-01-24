У центрі окупованого Луганська затопило підвали будинків: в ОВА розповіли, з чим це пов'язано

В окупованому Луганську проблеми з функціонуванням системи водовідведення, про які повідомлялося раніше, спостерігаються не лише у східних кварталах, де скаржаться мешканці 90% багатоповерхівок. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.
За його словами, аналогічна ситуація й у центрі міста.
«Місцеві «комунальники» не обслуговують каналізаційні колодязі, які переповнені. У деяких кварталах уже затоплені підвали будинків. Окупаційна влада на численні звернення не реагує», – зазначив Лисогор.
Нагадаємо, що на окупованій Луганщині запровадили нові російські тарифи.