Обстріли Донеччини: пошкоджено 44 будинки, 2 ЛЕП та 2 газопроводи

Унаслідок чергового російського обстрілу Донецької області було пошкоджено 44 будинки, дві ЛЕП й два газопроводи. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Оперативна ситуація в області станом на ранок 24 січня:
Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 83 людини, у тому числі 3 дитини.
Нагадаємо, минулої доби 24 січня 2025 року, війська РФ вбили 2 жителів Донецької області — у Костянтинівці, ще 5 людей постраждали.
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