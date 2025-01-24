Обстріли Донеччини: пошкоджено 44 будинки, 2 ЛЕП та 2 газопроводи

Під обстріл на Донеччині потрапили 44 будинки, 2 ЛЕП і 2 газопроводи. Фото: Донецька ОВА

Унаслідок чергового російського обстрілу Донецької області було пошкоджено 44 будинки, дві ЛЕП й два газопроводи. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.





Оперативна ситуація в області станом на ранок 24 січня:

Покровський район . У Покровську поранено людину, пошкоджено 8 багатоповерхівок, 2 приватні будинки та адмінбудівлю.

. У Покровську поранено людину, пошкоджено 8 багатоповерхівок, 2 приватні будинки та адмінбудівлю. Краматорський район . У Лимані пошкоджено 4 будинки й 2 господарчі будівлі. У Краматорську поранено 2 людини. У Костянтинівці 2 людини загинули та 2 поранені, пошкоджено 18 приватних будинків, 2 адмінбудівлі, 2 лінії електропередач і 2 газогони.

. У Лимані пошкоджено 4 будинки й 2 господарчі будівлі. У Краматорську поранено 2 людини. У Костянтинівці 2 людини загинули та 2 поранені, пошкоджено 18 приватних будинків, 2 адмінбудівлі, 2 лінії електропередач і 2 газогони. Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 12 будинків.

Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 83 людини, у тому числі 3 дитини.

Нагадаємо, минулої доби 24 січня 2025 року, війська РФ вбили 2 жителів Донецької області — у Костянтинівці, ще 5 людей постраждали.