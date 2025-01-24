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Обстріли Донеччини: пошкоджено 44 будинки, 2 ЛЕП та 2 газопроводи

24 січня 2025, 09:59

Обстріли Донеччини: пошкоджено 44 будинки, 2 ЛЕП та 2 газопроводи

Під обстріл на Донеччині потрапили 44 будинки, 2 ЛЕП і 2 газопроводи. Фото: Донецька ОВА Під обстріл на Донеччині потрапили 44 будинки, 2 ЛЕП і 2 газопроводи. Фото: Донецька ОВА

Унаслідок чергового російського обстрілу Донецької області було пошкоджено 44 будинки, дві ЛЕП й два газопроводи. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.


Оперативна ситуація в області станом на ранок 24 січня:

  • Покровський район. У Покровську поранено людину, пошкоджено 8 багатоповерхівок, 2 приватні будинки та адмінбудівлю.
  • Краматорський район. У Лимані пошкоджено 4 будинки й 2 господарчі будівлі. У Краматорську поранено 2 людини. У Костянтинівці 2 людини загинули та 2 поранені, пошкоджено 18 приватних будинків, 2 адмінбудівлі, 2 лінії електропередач і 2 газогони.
  • Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 12 будинків.

Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 83 людини, у тому числі 3 дитини.

Нагадаємо, минулої доби 24 січня 2025 року, війська РФ вбили 2 жителів Донецької області — у Костянтинівці, ще 5 людей постраждали.

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