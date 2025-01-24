З'явилося відео підняття прапора РФ у Великій Новосілці: у ЗСУ розповіли про ситуацію на місці

За Велику Новосілку тривають запеклі бої, повідомили у ЗСУ. Карта DeepState

Російські війська протягом минулої доби продовжували проводити наступальні дії у Великій Новосілці Донецької області. Українські воїни тримають оборону в умовах важких боїв. Про це повідомляє ОСУВ «Хортиця» у Telegram.

«На Новопавлівському напрямку штурмові групи противника за підтримки артилерії та БПЛА проводили наступальні дії у Великій Новосілці», — повідомили військові.

За даними ОСУВ «Хортиця», по українським позиціям у Великій Новосілці окупанти зробили майже 80 обстрілів. При цьому ЗСУ продовжують тримати оборону в умовах жорстких боїв.

«Втрати ворога надто високі», — йдеться у повідомленні.

Також на Новопавлівському напрямку агресор за підтримки бронетехніки намагався атакувати у районі Зеленівки. Колону було виявлено заздалегідь, бійці ЗСУ завдали вогневого ураження, внаслідок чого залишки наступальної групи росіян повернулися на вихідні рубежі.

Тим часом росіяни опублікували у мережі відео підняття прапора РФ у центрі Великої Новосілки. Справжність відео не встановлено.

Велика Новосілка — це селище в Донецькій області, яке протягом останніх тижнів опинилося на лінії фронту. У 2022 році росіяни вже намагалися захопити населений пункт, але спроба була невдалою.

Раніше швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung повідомило, що ЗСУ опинилися у пастці біля Великої Новосілки та відрізані від постачання.