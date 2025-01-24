У ЗСУ відповіли, чи вдається російській армії з флангів обійти Покровськ

Ситуація поблизу Покровська. Фото: карта DeepState

Війська Росії намагаються з флангів обійти місто Покровськ Донецької області. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



Однак, за його словами, ці спроби окупантів більш-менш ефективно відбиваються Силами оборони України.



«Вони почали більш активно намагатися обстрілювати саме місто. Але мова йде про «далеку руку», мова йде про різний тип ракет і FPV. По місту, на жаль, «прилітає», але їх задум щодо оточення міста ще дуже далекий від будь-якої практичної реалізації. Хоча вони, звісно, дуже намагаються», – розповів Трегубов.

Нагадаємо, що 24 січня аналітики DeepState заявили про просування росіян під Покровськом.