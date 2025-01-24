Обстріл Зеленівки: знищено 3 вантажівки, пошкоджено будинки та електромережі

Результат удару по Зеленівці. Фото: Херсонська ОВА

Уночі російські окупанти вдарили по Зеленівці, унаслідок цього обстрілу знищено 3 приватні вантажні автомобілі, пошкоджено кілька будинків та електромережі. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Результат удару по Зеленівці. Фото: Херсонська ОВА

«На щастя, люди не травмувалися», - додав начальник Херсонської МВА.

Результат удару по Зеленівці. Фото: Херсонська ОВА

Раніше стало відомо, що через атаку росіян на Донеччині було пошкоджено 44 будинки, дві ЛЕП та два газопроводи.

Нагадаємо, чотири людини постраждали від атаки безпілотника у Дніпровському районі Херсона.