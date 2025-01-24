Військовий завод у Брянській області РФ призупинив роботу після атаки дронів

Завод військової мікроелектроніки у Брянській області Росії призупинив роботу після атаки безпілотників. Архівне фото

Будівлю слідчого управління СК РФ по Брянській області, завод військової мікроелектроніки «Кремній ЕЛ», а також Брянський інститут управління та бізнесу атаковано сьогодні вночі безпілотниками. Про це повідомляє видання ASTRA.

Зазначається, що в ході масованої атаки безпілотників у ніч проти 24 січня у Брянській області пошкодження зазнала будівля слідчого комітету по регіону на вулиці Червоноармійській. Пошкоджено фасад будівлі та вибито вікна, повідомили джерела ASTRA в МНС РФ.

Також атакувано завод військової мікроелектроніки «Кремній ЕЛ», про наслідки достеменно невідомо, працівників заводу евакуювали. Завод також знаходиться на Червоноармійській вулиці.

Крім цього після атаки БПЛА спалахнула будівля Інституту управління та бізнесу на вулиці 2-ій Почепській. Пошкоджено фасад будівлі. Попередньо ніхто не постраждав.

У Міноборони РФ раніше повідомили, що за ніч у регіоні було збито 37 БПЛА.

Завод «Кремній ЕЛ» призупинив роботу після атаки українських БПЛА у Брянській області, постраждалих немає, розповіли у пресслужбі підприємства, пише ТАСС.

На сайті заводу таких повідомлень наразі немає.

«Частина виробничих приміщень заводу мікроелектроніки АТ "Група Кремній ЕЛ" пошкоджена після атаки БПЛА в Брянську», — стверджує видання з посиланням на підприємство.

«Кремній ЕЛ» — це один з найбільших виробників мікроелектроніки в Росії. 94% продукції підприємства у 2017 році було випущено на потреби Міноборони РФ. Після 2017 року на заводі почали виробляти мікроелектроніку і для цивільних цілей, пише ТАСС. Завод обслуговує концерни «Алмаз-Антей», «Аерокосмічне обладнання», «Сузір'я» та «Вега». Він робить деталі для систем ППО «Панцир» та ракетних комплексів «Іскандер». Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну завод неодноразово зазнавав атак українських безпілотників.